大咖日韓星御用舞團！「s**t kingz」推線上精彩表演

曾為多組日韓藝人編舞的日本最強舞技團體「s**t kingz」，宣布將挑戰線上付費直播演出，確定於6月13日台灣時間晚間7點推出《s**t kingz presents NAMA! HO! SHOW!-Live streaming dance show-》表演，希望透過舞蹈鼓舞努力防疫的每個人。
「s**t kingz」由shoji、kazuki、NOPPO、oguri所組成，他們曾連續兩年稱霸美國舞蹈大賽「BODY ROCK」冠軍寶座，更是許多日韓藝人BoA、EXO、SHINee、SJ、V6、Perfume等人的御用舞者以及編舞。他們在疫情期間透過視訊直播，對網路演出有了更多想法，甚至還舉辦線上舞蹈教室，一解民眾在家防疫的鬱悶心情。
正因為如此，讓「s**t kingz」決定挑戰線上付費直播演出，透過舞蹈跨越語言隔閡，無論是輕鬆簡單的舞步、又或是艱深高超的技巧，保證60分鐘的舞蹈秀絕對精彩，觀眾也能透過系統發文與他們互動，體驗親臨舞台的現場感。他們活動票價為日幣2000圓（約台幣550元），可至zaiko平台購買。
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