黃安戴MIT口罩歡呼：回北京啦！　曝「安安隔離日記」

「台獨剋星」黃安幾乎每日上微博發文頌揚中國大陸，先前因新冠肺炎疫情久住台灣的他，近日終於如願返回「祖國」，昨（8）日一大早他曬出在機場的自拍照，並以雀躍的口吻歡呼：「回北京啦！」
黃安藏不住「歸國」喜悅，他在文中寫道：「回北京啦！飛兩個半小時，之後隔離14天，耶！北京天兒咋樣？」曝光的照片中，飛機時刻表僅顯示一班7點40分往北京的班機，其餘都是取消的狀態，另有免稅商店空蕩蕩的景象，以及乘客穿戴防疫裝備的模樣。
到了下午4點32分，黃安PO出數張抵達北京的照片，只見他戴著「Made in Taiwan」台製口罩，一路前往防疫旅館準備進行自我檢疫，還不忘強調：「堅持住半套！」從他上傳的照片中，可見睡房、客廳和浴室的空間寬敞、裝潢豪華、明亮，價目表則寫明650、1100、1500元人民幣（約2700、4600、6300元新台幣）三種價位。
今稍早，黃安分享隔離期間的第一頓早餐，還抱怨配給的礦泉水數量不夠，「我一堆藥材要煎熬、咖啡茶葉要泡。」此外，他也開始記錄「安安隔離日記」，預料未來2個星期又會是新聞版面上的話題人物。（編輯：楊穎軒）
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