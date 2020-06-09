黃安戴MIT口罩歡呼：回北京啦！　曝「安安隔離日記」

「台獨剋星」

「祖國」，昨（8）日一大早他曬出在機場的自拍照，並以雀躍的口吻歡呼：「回北京啦！​​​​」

黃安藏不住「歸國」喜悅，他在文中寫道：「回北京啦！飛兩個半小時，之後隔離14天，耶！北京天兒咋樣？​​​​」曝光的照片中，飛機時刻表僅顯示一班7點40分往北京的班機，其餘都是取消的狀態，另有免稅商店空蕩蕩的景象，以及乘客穿戴防疫裝備的模樣。

到了下午4點32分，黃安PO出數張抵達北京的照片，只見他戴著

台製口罩，一路前往防疫旅館準備進行自我檢疫，還不忘強調：「堅持住半套！」從他上傳的照片中，可見睡房、客廳和浴室的空間寬敞、裝潢豪華、明亮，價目表則寫明650、1100、1500元人民幣（約2700、4600、6300元新台幣）三種價位。

▲黃安終於「返鄉」，好心情藏不住。（圖／黃安微博）

▲機場乘客全副武裝防疫。（圖／黃安微博）

▲黃安戴台製口罩自拍。（圖／黃安微博）

▲黃安入住隔離飯店。（圖／黃安微博）

▲黃安9日一早分享早餐菜色。（圖／黃安微博）