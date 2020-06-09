遺作首播「8分鐘彩蛋」惹淚　高以翔女友：還沒有勇氣看

藝人高以翔去年在大陸錄製真人秀《追我吧》時不幸猝逝，享年35歲，他的親人和生前多位好友聞噩耗後相當激動不捨。高以翔曾演出過許多戲劇，出眾的外貌和精湛的演技廣受好評，他生前最後的遺作《怪你過分美麗》於8日正式首映播出，女友Bella也發文表示支持。





高以翔遺作開播，片尾還加碼放送將近8分鐘的紀念特輯，不管是讀劇本、上裝、對戲，從開拍到殺青，高以翔每一幕的笑顏總令人備感溫暖，其中他還在片場親自替大家泡咖啡，大方和來探班的粉絲們合照並送禮物，種種貼心的暖舉、溫柔帥氣的模樣永遠留在每一位工作人員心中。



▲高以翔認真工作的模樣。（圖／愛奇藝提供） 紀念影片曝光後讓許多粉絲紅了眼眶：「過了這麼久，還是會難過可惜。」、「大家都沒有遺忘你喔！」、「永遠會記得你的溫柔。」、「一看到他的背影，眼淚就不由自主地流下。」高以翔的女友Bella也透過限時動態PO出2人甜蜜合影，同時寫下：「以高以翔為榮，新戲今天終於要開播，雖然我可能還沒有勇氣看，但還是希望大家都可以多多支持這部戲劇。」



▲高以翔送粉絲禮物。（圖／愛奇藝提供） 高以翔在劇中飾演精英律師莫北，除了陪伴秦嵐度過職場高壓與名利的明爭暗鬥，還有感情線的發展，無條件的包容和信任，支持和鼓勵，還牽起她的手說「往後我們一起面對」，令網友們臉紅心跳。（編輯：侯家瑜）



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