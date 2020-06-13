平民巨星／畢書盡鼓勵展現自我　曝當藝人必要條件

由遊戲橘子、十全娛樂共同打造的新型態選秀節目《平民巨星》已經於6月6日在《NOWnews今日新聞》影音平台播出。畢書盡也被邀請來擔任節目的評鑑團導師，有著豐富歌唱經驗的他，分享當年出道心情，以及成為藝人、邁向「巨星」所需要的條件。
加入評鑑團導師，畢書盡謙虛的表示很榮幸，「開心碰到所有的參賽者，希望能看到優秀的人才。」他也透露，自己不會是個嚴厲的導師，但也不會因為參賽者是素人而放低標準，身為評審，他最看重歌聲，「因為平常自己在舞台上也是比較注重、投入在歌聲方面，所以想聽一下大家的歌聲。」畢書盡也說，參賽者對歌聲有沒有自信、有沒有投入在唱歌中是很明顯的，這也是他為什麼會特別看重的原因。
畢書盡已經是踏上北高雙蛋的歌手，回想起出道心情，他露出微笑提到，當年出道的時候既開心又緊張，同時也要面對很多現實，就像是剛出道時中文不太好，完全不懂該怎麼傳達，就算緊張了，也無法好好表達。所以他以自身的經驗給參賽者建議，「就算比賽經驗多，面對舞台還是一樣緊張，只要能上舞台就是展現自己的機會，盡量把握。」要參賽者們好好享受舞台，好好表達想要傳達的即可，不要給自己過多的壓力。
至於緩解緊張的方法，畢書盡開起玩笑：「有看到我手在抖嗎？」隨即表示，就把站上舞台當作是自己在家裡、練習室練習，「因為我覺得就算是比賽，或是以後出去唱歌，也要很有把握跟自信，才能帶給觀眾一個比較好的舞台、好的歌聲。」
身為樂壇前輩，畢書盡為參賽者打氣，他表示比賽很殘忍，會有贏家，當然就會有輸家，但輸了也不要有失落感，「因為繼續努力、繼續堅持，有一天就能擁有自己的舞台。」
而節目取名「平民巨星」，談起從藝人邁向「巨星」的條件，畢書盡再次展現謙虛的個性，先是回答：「巨星不是自己講的。」之後才解釋，巨星是由觀眾認定的，包括歌聲、舞台魅力等，需要很多的條件，「而私下則是要低調有禮貌。」
如今的畢書盡，已經不是當年青澀、對著鏡頭不知所措的新人，現在的他，用內斂包裹一切閃耀光芒，綻放屬於他自己的巨星模樣。
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