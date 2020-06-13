平民巨星／畢書盡鼓勵展現自我　曝當藝人必要條件

▲畢書盡擔任《平民巨星》評鑑團成員之一，對此他感到很榮幸。（圖／記者林敬原攝, 2020.05.29）

因為我覺得就算是比賽，或是以後出去唱歌，也要很有把握跟自信，才能帶給觀眾一個比較好的舞台、好的歌聲。」

▲畢書盡已經是踏上過北高雙蛋的歌手，他以過來人給予參賽者建議。（圖／NOWnews資料照）

身為樂壇前輩，畢書盡為參賽者打氣，他表示比賽很殘忍，會有贏家，當然就會有輸家，但輸了也不要有失落感，「因為繼續努力、繼續堅持，有一天就能擁有自己的舞台。」

而節目取名「平民巨星」，談起從藝人邁向「巨星」的條件，畢書盡再次展現謙虛的個性，先是回答：「巨星不是自己講的。」之後才解釋，巨星是由觀眾認定的，包括歌聲、舞台魅力等，需要很多的條件，「而私下則是要低調有禮貌。」

如今的畢書盡，已經不是當年青澀、對著鏡頭不知所措的新人，現在的他，用內斂包裹一切閃耀光芒，綻放屬於他自己的巨星模樣。