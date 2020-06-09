韓藝瑟開箱上億豪宅　3間廁所竟含「愛犬專用」網驚呆

38歲南韓女星韓藝瑟臉蛋、身材保養得宜，近來當起Youtuber分享生活點滴，除了美容、瘦身之外，她也大方開箱自己價值60億韓元（約1.47億台幣）、位於首爾聖水洞的豪宅，多間廁所、衣帽間讓粉絲們嘆為觀止。
身為時尚女星，懂得穿搭十分重要，韓藝瑟的衣服就多到要分三間衣帽間才能收納，外出時常穿的衣服和比較少穿到的禮服各有一間，臥房的衣帽間則是擺放家居服。
此外，韓藝瑟的家還設有3間廁所，除了分自己使用、客人使用之外，還有一間是特別替寶貝狗狗所設置的，讓愛犬也能和自己一樣過得舒適。（編輯：侯家瑜）
您是否已經年滿18歲？
38歲南韓女星韓藝瑟臉蛋、身材保養得宜，近來當起Youtuber分享生活點滴，除了美容、瘦身之外，她也大方開箱自己價值60億韓元（約1.47億台幣）、位於首爾聖水洞的豪宅，多間廁所、衣帽間讓粉絲們嘆為觀止。
身為時尚女星，懂得穿搭十分重要，韓藝瑟的衣服就多到要分三間衣帽間才能收納，外出時常穿的衣服和比較少穿到的禮服各有一間，臥房的衣帽間則是擺放家居服。
此外，韓藝瑟的家還設有3間廁所，除了分自己使用、客人使用之外，還有一間是特別替寶貝狗狗所設置的，讓愛犬也能和自己一樣過得舒適。（編輯：侯家瑜）
延伸閱讀
想看更多
在愛面前，人人平等 8部關於同志愛戀的唯美電影
非裔男之死 抗議浪潮全美擴散、反警暴力示威潮一波接一波
承襲明星爸媽神基因 誰才是「新生代時尚代表」?
再度零確診！迎戰五一連假 百貨推有驚無險保庇券
夏日肌膚鬧脾氣 贅肉藏不住！盤點這些醫美、整形療程 打造最無瑕臉蛋、完美身材
狂歡生日慶天天6元現搶 消費滿666抽Gogoro 週五再加碼5% f 幣 回饋
#justice for george floyd 喬丹、Nike等藝人、公司 呼籲別讓種族歧視衝突再次上演
清涼一夏、解你的渴，夏天就愛喝飲料 網友激推飲料特搜
二十四節氣知多少？夏季篇
帶媽媽吃「原味」大餐 訂位送「馬告飛魚XO醬」
貓咪花色與個性有關係？
「平民巨星」EP1完整版｜巨星導師巫啟賢開指導金口，選手嚇到手抖淚崩