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韓藝瑟開箱上億豪宅　3間廁所竟含「愛犬專用」網驚呆

娛樂中心/綜合報導-2020-06-09 14:32:42
▲韓藝瑟開箱豪宅。（圖／韓藝瑟IG）

38歲南韓女星韓藝瑟臉蛋、身材保養得宜，近來當起Youtuber分享生活點滴，除了美容、瘦身之外，她也大方開箱自己價值60億韓元（約1.47億台幣）、位於首爾聖水洞的豪宅，多間廁所、衣帽間讓粉絲們嘆為觀止。

身為時尚女星，懂得穿搭十分重要，韓藝瑟的衣服就多到要分三間衣帽間才能收納，外出時常穿的衣服和比較少穿到的禮服各有一間，臥房的衣帽間則是擺放家居服。

▲韓藝瑟分享衣帽間。（圖／韓藝瑟
▲韓藝瑟分享衣帽間。（圖／韓藝瑟 Youtube）
此外，韓藝瑟的家還設有3間廁所，除了分自己使用、客人使用之外，還有一間是特別替寶貝狗狗所設置的，讓愛犬也能和自己一樣過得舒適。（編輯：侯家瑜）

▲韓藝瑟曝光個人衛浴。（圖／韓藝瑟
▲韓藝瑟曝光個人衛浴。（圖／韓藝瑟 Youtube）
 

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