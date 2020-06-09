平民巨星／11歲美聲甜心女孩是學霸　生活日常大開箱

新型態選秀節目《平民巨星》6日在《NOWnews今日新聞》影音平台上首播，第一周的周冠軍是年僅11歲的女孩張丞妘，以張韶涵的經典歌曲《歐若拉》驚艷現場的評審團，事實上，多才多藝的她還擅長多種舞蹈，曾奪下世界盃國標舞冠軍，而自稱是甜心女孩的她，在古箏方面也有著墨，但她並沒有因為興趣影響學業，還是個小學霸。





由於張丞妘的爸爸是職業軍人，比較不常在家，所以她都會在下課後到媽媽的店裡或攤位幫忙，也會在臉書上分享媽媽的私房點心。張丞妘從小就和家人主動爭取學古箏的機會，因為她認為彈古箏看起來很漂亮、很有氣質，現在也已成為她的拿手樂器。



▲張丞妘認為彈古箏看起來很有氣質。（圖／張丞妘臉書） 張丞妘在校成績十分出色，在班上總是名列前茅，這都要歸功於時常拿校排第一的哥哥，在他的耳濡目染下，才讓張丞妘養成自動自發的讀書習慣，此外，張丞妘認真努力的態度也被同學看見，還因此曾被班上推派去競選國小的自治市小市長。



▲張丞妘曾被班上推派去競選國小的自治市小市長。（圖／張丞妘臉書） 雖然張丞妘小小年紀就具備大明星的架式，卻不失童心，會和年齡相仿的姊妹們聚會，且都是和她一樣愛唱歌的小女孩，此外，她在學校也是風雲人物，不只受邀參加新北市教育局的直播，她在國標舞的專業表現，還登上國中的教科書，成為國標舞分解動作的模特兒。 （編輯：侯家瑜）



▲張丞妘（中）時常會和年齡相仿的女孩們聚會。（圖／張丞妘臉書） ▲張丞妘登上國中的教科書，成為國標舞分解動作的模特兒。（圖／張丞妘臉書） ▲張丞妘私下最愛的寵物是小狗。（圖／張丞妘臉書） 平民巨星專頁可點此，看更多節目內容影片及相關報導。



