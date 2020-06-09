隋棠品牌「撞林志玲新婚洋裝」爆抄襲　設計原稿出現了！

▲▼隋棠的服飾驚爆抄襲林志玲（右）穿過的洋裝。（資料照／記者陳明安攝）

品牌聲明：

▲隋棠服飾品牌提出設計原稿。（圖／SUITANGTANG）

藝人隋棠自創服飾品牌SUITANGTANG遭網友質疑抄襲，一件1780元的新品洋裝與林志玲去年台南完婚隔天的穿著相似，經查發現，林志玲的衣服是出自於英國品牌Self Portrait，要價超過1萬，引發熱議。網友在Dcard提出疑惑，表示是隋棠的服飾品牌愛好者，在官網點到一件新品黑白文格洋裝，卻越看越眼熟，原來是林志玲去年完婚時穿過的衣服，《NOWnews今日新聞》求證品牌，負責人提出設計圖說明，表示是不同的延伸，未來會更加小心。自品牌創立以來，品牌將渡假休閒風的洋裝設計作為是一個設計的重點，不斷延伸此核心設計理念，將圍裙式、各種大小荷葉邊融入設計元素，再透過不同剪裁，營造出性感優雅或休閒活潑的不同風格。品牌對於流行趨勢不斷研究及討論，希望能將當季流行元素完整呈現給消費者，而各個品牌對於流行元素的詮釋方式皆有各自的理解。品牌販售【田園格紋長洋裝】款式，延續品牌核心設計理念，花布挑選則選擇了簡約大方的黑白格紋花布，並融入近兩年流行的大小花版撞色元素。對於消費者提出的疑慮，可能係因花布色系與國外品牌相似。以下列舉品牌這幾年採此設計重點，所做出的幾款設計圖稿與成品，皆可發現圍裙式與各種荷葉設計元素在這幾年來一直在是品牌的主要設計理念，此次消費者提出的疑慮，應主要在於花布色系的雷同，敝公司除了提供這幾年的設計圖稿來輔助說明設計理念的延伸之外，未來亦會更小心留意。