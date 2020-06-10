小8太緊張吻戲狂NG　坤達傻眼：我演藝生涯瓶頸

戲劇《姊妹們 追吧》劇中坤達與張允曦（小8）接吻，不料卻是夢境一場。日前坤達趁著酒意向小8表白，對女方深情喊話「我好像真的喜歡上妳了，莫名其妙的喜歡，不能控制的喜歡」，真摯告白甜翻觀眾。昨晚播出真實吻戲，但這場戲卻讓坤達在拍攝現場差點崩潰。





小8表示這是她第二次拍吻戲，上次吻戲大概是十幾年前了，自己也多年沒接吻，拍攝時緊張害羞到不行。對戲時就瘋狂追問「什麼時候閉眼睛？」、「我要怎麼不緊張？不怕他？」。正式拍攝時更無意識的頭一直往後躲，嘴巴抖到不行，副導還要躲在小8身後，擋住她的背不讓她往後退，也因此坤達的嘴巴必須努力往前嘟過去，自嘲說自己好像急著想吃東西，不像是在拍浪漫吻戲。



▲坤達（左）與小8有多場曖昧戲。（圖 / 東森提供） 這場戲前前後後親了超過20次，光喬角度跟NG就超過一半的份量。就連媽媽葛蕾在一旁都看到親自下海，跟小8嘴對嘴練習，還玩笑說「不然我替女兒下場好了」。坤達說「拍吻戲通常兩人的頭都會轉，但小8實在太緊張，一度親到我覺得她像電風扇自動擺動，但我表情還是要很深情。」



▲坤達（左）和小8拍吻戲卻NG不斷。（圖 / 東森提供） 坤達表示他真的沒想到這場吻戲會拍這麼多次，「這場吻戲好像是我演藝生涯的瓶頸，小8算是我碰過難度最高、想都沒想過的對手。因為就算加上對戲跟NG，也很難親到那麼多次。」坤達還笑說自己好歹拿過華劇最佳接吻獎，但這次吻戲卻瘋狂失敗，堪稱他吻戲的滑鐵盧。小8還安慰他「這樣你以後拍戲碰到什麼困難都不怕啦」，坤達只好無奈點點頭。



