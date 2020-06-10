「韓國國家發展基金」投資台灣電影！陳意涵新片也在列

台灣獨立片商車庫娛樂，於今（10）日舉辦2020上半年度發表會「GaragePlay車庫娛樂發表會 2020 ½」。回顧今年上半年，雖然新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊全球影視產業，但車庫娛樂上半年仍發行107部電影，以全台票房2.36億台幣，拿下今年上半年全台票房排名第一，更吸引「韓國國家發展基金」投資台灣國片。
車庫娛樂長年發行各國電影，且於海內外有諸多成功發行經驗的，因此2019年受「韓國國家發展基金」（Korea Government Fund of Funds）邀請，共同參與以整個亞洲電影市場為投資標的的「泛亞太內容基金」（首期總金額350億韓幣、為期8年的滾動式常青基金）。車庫娛樂也成為「韓國國家發展基金」有史以來、首次進行內容合作的國外電影公司。
這也開啟了車庫娛樂下一步的國片製作計劃，即將從2020年開始啟動一系列國片投資及製作的計畫，並將援引韓國資金及技術投注國片製作，預計將在3年內、達到每年投資或製作5至6部台灣影視作品的目標。
現階段可公開的已有兩部國片，包含麻吉砥加電影公司製作的《壽司店傳奇》，以及由良人行影業製作，陳柏霖、陳以文、陳意涵主演的動作劇情喜劇《時失兩公里》。車庫娛樂創辦人張心望表示：「從踏入電影界的第一天起，我們最大的心願，就是希望能為台灣製作出世界級的商業電影。參與韓國的內容基金，就是希望能引進韓國的電影技術、資源以及制度經驗，來加速這個夢想的實現，期待能催生出一部屬於台灣的『屍速列車』。」
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