「韓國國家發展基金」投資台灣電影！陳意涵新片也在列

台灣獨立片商車庫娛樂，於今（10）日舉辦

疫情衝擊全球影視產業，

車庫娛樂長年發行各國電影，且於海內外有諸多成功發行經驗的，因此2019

▲發表會上搶先公佈《屍速列車：感染半島》獨家精彩片段。（圖／車庫）

這也開啟了車庫娛樂下一步的國片製作計劃，即將從

▲《屍速列車：感染半島》預計7月上映。（圖／車庫）

現階段可公開的已有兩部國片，包含麻吉砥加電影公司製作的《