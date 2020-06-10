《與惡》有舞台劇！謝瓊煖演技經典重現　宋喬安由她飾演

故事工廠即將推出作品《我們與惡的距離》全民公投劇場版，昨（9）日首度曝光第一波卡司照，觀眾熟知的「宋喬安」、「李母」、「劉昭國」這三個角色，分別由尹馨、謝瓊煖及狄志杰飾演。大病初癒的金鐘視后尹馨將化身專業新聞主管，而謝瓊煖更是唯一橫跨電視版與劇場版的演員。





《我們與惡的距離》全民公投劇場版改編自同名金鐘戲劇，女主角「宋喬安」邀來實力派女星尹馨飾演，她當時接到舞台劇的演出邀約時，正是在醫院等待要去開刀的前一刻，她一邊讀著劇本，一邊心情很是複雜，坦言當下是帶著發現腫瘤不知所措的心情在看劇本，「當時都還不知道未來該怎麼恢復新的生活。」



▲尹馨（右）跟狄志杰飾演一對夫妻。（圖 / 故事工廠提供）