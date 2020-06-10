《與惡》有舞台劇！謝瓊煖演技經典重現　宋喬安由她飾演

故事工廠即將推出作品《我們與惡的距離》全民公投劇場版，昨（9）日首度曝光第一波卡司照，觀眾熟知的「宋喬安」、「李母」、「劉昭國」這三個角色，分別由尹馨、謝瓊煖及狄志杰飾演。大病初癒的金鐘視后尹馨將化身專業新聞主管，而謝瓊煖更是唯一橫跨電視版與劇場版的演員。
《我們與惡的距離》全民公投劇場版改編自同名金鐘戲劇，女主角「宋喬安」邀來實力派女星尹馨飾演，她當時接到舞台劇的演出邀約時，正是在醫院等待要去開刀的前一刻，她一邊讀著劇本，一邊心情很是複雜，坦言當下是帶著發現腫瘤不知所措的心情在看劇本，「當時都還不知道未來該怎麼恢復新的生活。」
尹馨在看過劇本後，感受到「宋喬安」一出場就是個受過重傷的女人，也是把自己武裝起來的「刺蝟」，劇場版有點像這角色的療傷之旅，她表示會努力詮釋，從最強的女人到願意揭開自己的傷疤，擁抱自己，重新接受這一切。她也分享，生病之後讓她領悟到，不管生了什麼病或需要接受什麼治療，最後應該還是要面對演員表演的正常生活，開完刀後發現是良性腫瘤，她立刻充滿表演的力量，請大家拭目以待她的精湛演出。
無差別殺人犯母親的角色找來同樣在電視劇中擔綱「李母」一角的謝瓊煖加入演出。她坦言接到演出邀請的當下，心情滿是戒慎恐懼，因為舞台劇有許多細節，滿考驗編劇和導演。電視劇中「李母」的經典對戲場面，都將在舞台劇中再現，謝瓊煖很期待在劇場裡與新的合作演員撞擊出新的火花。
狄志杰演出劇場版的「劉昭國」，與尹馨是一對因兒子遭逢無差別殺人事件，婚姻關係岌岌可危的怨偶。他表示當時受邀演出看到劇本時，已感受到題材的巨大壓力，「以新手爸爸的身份詮釋這樣的角色，其實有一點『殘忍』，有一點害怕。」更因為不忍與老婆分享而偷偷躲起來讀劇本。
《我們與惡的距離》全民公投劇場版，針對劇情裡探討的無差別殺人案的議題，開放觀眾現場投票、留言，決定劇情走向，一共有4套結局劇本，演員、劇組都得花4倍時間籌備。編導黃致凱說：「利用劇場公共特質，讓觀眾參與現場討論，才使用論壇劇場、全民公投賦予這部戲新的形式。」