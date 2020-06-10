驚爆跟6女躲「公廁激戰」！佐佐木希老公坦承搞不倫

32歲日本女星佐佐木希，

與47歲諧星老公渡部建結婚3年，育有1歲兒子，生活看似幸福，但

昨（9）日

渡部建卻

突然宣佈辭演手上至少8個電視節目，

今日《體育報知報》、《日本體育報》等都以頭版爆料，原來這後面有「醜聞」，渡部建竟背著佐佐木希，跟多名AV女優、OL搞不倫。

根據報導指出，本周出刊的《週刊文春》即將刊登他和AV女優、OL的不倫現場，AV達人一劍浣春秋更大爆，渡部建偷吃的3名AV女優身分，分別是瀧川惠理、月島菜菜子和神宮寺奈緒，3人均屬不同類型和年齡，而其中瀧川惠理更是年過40歲，可見渡部建的「性趣」廣泛，老少通吃。



▲渡部建坦承不倫。（圖／日網） 此外，日本網路上更瘋傳，渡部建也偷吃女歌手，甚至點名森高千里、松隆子等，更有消息指出，他最愛跟小三們發生關係的地點，則是殘障人士專用的公廁，但真實性尚未確認。



