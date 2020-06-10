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驚爆跟6女躲「公廁激戰」！佐佐木希老公坦承搞不倫

記者翁新涵/綜合報導-2020-06-10 22:07:54
▲日本各大報都以頭版爆料渡部建不倫。（圖／日網）
32歲日本女星佐佐木希，與47歲諧星老公渡部建結婚3年，育有1歲兒子，生活看似幸福，但昨（9）日渡部建卻突然宣佈辭演手上至少8個電視節目，今日《體育報知報》、《日本體育報》等都以頭版爆料，原來這後面有「醜聞」，渡部建竟背著佐佐木希，跟多名AV女優、OL搞不倫。

根據報導指出，本周出刊的《週刊文春》即將刊登他和AV女優、OL的不倫現場，AV達人一劍浣春秋更大爆，渡部建偷吃的3名AV女優身分，分別是瀧川惠理、月島菜菜子和神宮寺奈緒，3人均屬不同類型和年齡，而其中瀧川惠理更是年過40歲，可見渡部建的「性趣」廣泛，老少通吃。

▲渡部建坦承不倫。（圖／日網）
▲渡部建坦承不倫。（圖／日網）
此外，日本網路上更瘋傳，渡部建也偷吃女歌手，甚至點名森高千里、松隆子等，更有消息指出，他最愛跟小三們發生關係的地點，則是殘障人士專用的公廁，但真實性尚未確認。

渡部建則於10日上午透過經紀公司發表聲明，承認與多名女性搞不倫，並表示：「與那些女性的關係，是因為我的不德所致，我深深地傷害了我的家人，也給替我加油的大眾帶來麻煩，對此我深刻反省。我也和妻子說明此事並向她道歉及懺悔，真的非常抱歉，我會嚴正反省錯誤。至此，渡部建的好男人形象毀於一旦。

▲渡部建（左）和佐佐木希幸福生活原是假象。（圖／佐佐木希IG）
▲渡部建（左）和佐佐木希幸福生活原是假象。（圖／佐佐木希IG）
另有知情人士透露，渡部建將於13日播出的TBS電視節目《王樣之BRUNCH》公開道歉，並懷疑他還曾家暴太太。至於佐佐木希昨天雖然清空推特，但IG仍有更新，卻完全沒有提及丈夫，令不少粉絲感到擔心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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