驚爆跟6女躲「公廁激戰」！佐佐木希老公坦承搞不倫

根據報導指出，本周出刊的《週刊文春》即將刊登他和AV女優、OL的不倫現場，AV達人一劍浣春秋更大爆，渡部建偷吃的3名AV女優身分，分別是瀧川惠理、月島菜菜子和神宮寺奈緒，3人均屬不同類型和年齡，而其中瀧川惠理更是年過40歲，可見渡部建的「性趣」廣泛，老少通吃。
此外，日本網路上更瘋傳，渡部建也偷吃女歌手，甚至點名森高千里、松隆子等，更有消息指出，他最愛跟小三們發生關係的地點，則是殘障人士專用的公廁，但真實性尚未確認。
渡部建則於10日上午透過經紀公司發表聲明，承認與多名女性搞不倫，並表示：「與那些女性的關係，是因為我的不德所致，我深深地傷害了我的家人，也給替我加油的大眾帶來麻煩，對此我深刻反省。我也和妻子說明此事並向她道歉及懺悔，真的非常抱歉，我會嚴正反省錯誤。」至此，渡部建的好男人形象毀於一旦。
另有知情人士透露，渡部建將於13日播出的TBS電視節目《王樣之BRUNCH》公開道歉，並懷疑他還曾家暴太太。至於佐佐木希昨天雖然清空推特，但IG仍有更新，卻完全沒有提及丈夫，令不少粉絲感到擔心。
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