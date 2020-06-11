《陳情令》女星披白紗　擄獲霸道總裁的心

近來「霸總系列」甜寵劇大受歡迎，《奈何BOSS又如何》最新曝光預告中，宣璐披上雪白婚紗一臉甜蜜，與西裝鼻挺的趙志偉幸福同框，引起劇粉一陣騷動，直呼：「太有CP感！」





《奈何BOSS又如何》為甜寵經典劇《奈何BOSS要娶我》的姐妹作，同樣由導演吳強操刀，「完美秘書」聶星辰（宣璐 飾），在初次見面時就十分了解出名難搞的「傲嬌霸總」嚴景致（趙志偉 飾），在她的一次出擊下，立刻抓住總裁的心。開始熱戀後，總裁嚴景致卻接二連三地出現了問題，且看聶星辰如何見招拆招，用自己的古靈精怪重新俘獲總裁的心。



▲宣璐飾演可鹽可甜的完美秘書聶星辰。（圖 / LINE TV提供） 宣璐因演出《陳情令》中溫婉大方的師姐一角走紅，被譽為「最好的師姐」，長相清秀可人、散發著古典氣質，在時裝劇《彩虹的重力》與已故男星高以翔合演，文青女孩的造型令人驚艷，這回宣璐在劇中化身時尚OL， 讓粉絲相當期待「現代師姐」的反差魅力。



▲總裁趙志偉（左）霸氣開撩貼身秘書宣璐。（圖 / LINE TV提供） 宣璐與趙志偉雖是首次合演，但俊男美女的「良辰美景」CP組合才剛公開，網友就紛紛回應：「天生一對，CP感超強！」宣璐和趙志偉也發揮實力「撒糖」，在拍戲空檔挑戰雙人跳舞機，兩人默契絕佳，在情人節時也特別錄製宣傳短片，大方地在鏡頭前「嘴對嘴親吻」，搶先在劇播出前曝光「螢幕初吻」。



▲趙志偉銓釋帶有奶狗男友氛圍的霸總顏景致。（圖 / LINE TV提供） 趙志偉在《我只喜歡你》飾演霸氣護妹的「妹控哥哥」人氣飆升，令眾多粉絲神魂顛倒，但其實趙志偉演藝生涯第一個角色，是在《終極一班4》中與曾沛慈搭擋CP，角色個性高傲，但偶爾卻又幼稚的可愛，與這回在《奈何BOSS又如何》中「傲嬌霸總」嚴景致有些相似，讓人好奇趙志偉會在劇中如何發揮演技，再次迷倒眾多粉絲。



