金秀賢「關太久」三觀大改　當精神病監護：很幸運

▲金秀賢（右）徐睿知抽空接受訪問。（圖／Netflix）

▲金秀賢（左）跟吳政世劇中是兄弟。（圖／Netflix）

▲徐睿知劇中患有反社會人格障礙。（圖／Netflix）

▲《雖然是精神病但沒關係》由徐睿知（左起）吳政世、金秀賢主演。（圖／Chun Youngsang for Netflix）

▲▼徐睿知（左）跟金秀賢劇中有精彩對手戲。（圖／Chun Youngsang for Netflix）

韓國男神金秀賢2015年拍完《製作人》後，已有5年時間未在小螢幕前亮相，他去、今年分別客串《德魯納酒店》、《愛的迫降》復出電視劇，與徐睿知主演韓劇《雖然是精神病但沒關係》本月20日即將播出，兩位主演抽空接受台灣媒體視訊訪問，金秀賢因許久未與記者訪談，模樣明顯緊張，雙手握著麥克風回答問題之外，更耍幽默開諧音玩笑，卻害全場冷場，十分搞笑。金秀賢2019年退伍後，暌違5年主演電視劇，他在《雖然是精神病但沒關係》中飾演精神病院的監護「文鋼太」， 因父母過世關係，擔起撫養自閉症哥哥文尚泰（吳政世 飾）的責任，鋼太每個月的薪水不到5萬台幣，因為不安穩的生活，萌生過兄弟一起解脫的念頭，直到遇見擁有反社會人格障礙的人氣童話作家高文英（徐睿知 飾）後，生活有了不同改變。此外，尚泰為了想買禮物送弟弟，靠畫畫打工賺錢時，遇到最愛的童話作家文英，隨後成為她的插圖家，三人的愛情三角關係，也是本劇的看點之一。徐睿知表示自己劇中無法與人達成共識，是個「非常逼人」的角色，常常說話刺傷自己與別人，直到遇見金秀賢後個性大改。她很同情文英的生活障礙，直言：「對我來說真的很讓人難過與心痛。」也透露詮釋過程中得到的感覺：「我會跟這角色一起受傷、一起被治癒，體會到能力的不足。在看的時候（指劇本）會想到自己說過的話與行為，回顧同時被治癒，滿有魅力的。」金秀賢因為太久沒演戲，表示在軍中很渴望表演，以「幸運」形容接演這部作品的心情。他透露當完兵後體力變好、心態有所改變，面對演戲的態度更不一樣，認為以前就喜歡他的觀眾，從這部戲中一定能發現金秀賢的不同。而金秀賢因為太久沒拍戲與受訪，興奮情緒難掩，請他提出3個形容詞描述自己的角色時，金秀賢卻玩起諧音遊戲想炒熱氣氛，但現場人都聽不懂，加上他忘記內容，主持人決定給他時間思考，跳過金秀賢先訪問徐睿知，場面十分逗趣。兩位主演談到第一次合作的心情，金秀賢表示起初尷尬，現在因為對戲常黏在一起，甚至轉頭問女生：「現在感覺有比較自在了齁？」要大家從作品來確認彼此的默契；徐睿知則表示金秀賢很包容她，以前到現在都沒有不愉快，表示：「之後應該也會很開心吧！」他們最後跟海外觀眾喊話，金秀賢雙手緊握麥克風表示：「這部戲是有那麼一點點點點點的沒那麼輕鬆，但一開始是以輕鬆方式開場的，但之後會越來越沉重，希望大家喜歡！」徐睿知則說：「每個人受傷程度都不一樣，深度也是，希望大家看完該劇後能被治癒，讓我們一起開心、一起生氣、一起感到幸福。」《雖然是精神病但沒關係》6月20日起，每週六、日晚間9點半獨家與韓國同步在Netflix播出。