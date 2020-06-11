《愛的迫降》女星愛上「他」　帳篷激戰畫面好害羞！

▲▼徐智慧（上圖右）劇中不斷幻想跟宋承憲的關係「更進一步」。（圖／愛奇藝台灣站）

由《愛的迫降》徐智慧跟宋承憲主演的韓劇《一起吃晚餐嗎》，故事講述2人從「巧合」、「晚餐夥伴」到發展感情的戀愛過程，他們緣分從搭上同一班前往濟州島的航班開始，男生目睹女生慘遭劈腿，於市集、餐廳及天橋等地方超過六次的「巧遇」，在不知道對方身分的情況下，數次的巧合讓彼此心中認定的「孽緣」轉變成「命中注定」。劇中，宋承憲和徐智慧均懷著感情創傷，卻又不願放棄新緣分，2人擊掌約定，成為一起吃晚餐的夥伴，約法三章不追問對方的個資、不能有金錢往來、不能戀愛、更不能有肢體接觸等規定；但之後徐智慧卻醉倒宋承憲懷中，火速打臉雙方不能身體接觸的約定，她還夢到自己誘惑宋承憲，2人甚至熱吻，難掩自己動心之情。最新集數中，徐智慧的同事得知晚餐夥伴的事，決定推好友一把，偷拿徐智慧手機約男方露營，製造「不期而遇」的約會，自願烤肉的徐智慧不小心引火上身，宋承憲立即脫外套幫她滅火，兩人因此摔倒在地，徐智慧湊巧趴在宋承憲身上，忘記著火的危險害羞問：「現在是在做什麼？」宋承憲喘氣回：「滅火啊。那個...妳有點重。」瞬間破壞浪漫氣氛。徐智慧尷尬躲進帳篷，但情緒激動難平復，紅著臉喃喃自問：「是滅火還是點火啊？」更幻想自己和宋承憲在帳篷共度春宵，配上「那天晚上，他點燃我心中的火」的OS，充滿遐想的畫面十分有趣，讓人期待這對「晚餐夥伴」的後續發展。《一起吃晚餐嗎》每週一、二晚間八點半同步韓國在愛奇藝台灣站播出。