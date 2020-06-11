受疫情影響終發行　King & Prince新曲1天賣破35萬張！

傑尼斯人氣團體King & Prince自出道就爆紅，高人氣也頻創下各種紀錄，昨（10日）發行的最新單曲《Mazy Night》首日就大賣35萬張，勇奪日本Oricon公信榜冠軍，打破以往出道單曲《Cinderella Girl》首賣日31.8萬張的成績，再創新紀錄。
他們新歌也是成員平野紫耀和Sexy Zone團員中島健人雙主演的日劇《未滿警察 Midnight Runner》主題曲，劇中兩人組成最強搭檔，還未升格為正式警察的他們，卻頻挑戰困難案件，是部超急速犯罪懸疑的連續劇。本劇原定4月11日首播，但因受到新型冠狀病毒影響，無法進行外景拍攝而延期；《Mazy Night》也因店家停業以及政府要求民眾待在家，拖延1個多月終於發行。
針對這次的新歌，成員在期間限定公開的影片中，也分享對新MV的想法，岸優太提到，這次最特別的是「無人機拍攝」，他說：「它以各種角度拍了我們。如果是歌迷的話，等於可以360度無死角觀賞我們！」永瀨廉則表示：「必須要無失誤的全首歌一鏡到底跳舞，非常的消耗體力也很令人緊張。」《Mazy Night》台壓盤已發行。
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