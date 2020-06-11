李昇基、劉以豪「雙人瑜伽」培養感情　遊7城市宣告破產

▲劉以豪（左）李昇基一起探訪七座城市。（圖／Netflix）

▲李昇基（左）拿著經費宣告破產，引發好奇。（圖／Netflix）

綜藝節目《Twogether：男神一起來看你》找來劉以豪、李昇基主持，他們耗時一個多月探訪七座城市，共同克服語言隔閡挑戰不同任務。預告片中，劉以豪與李昇基張嘴睡覺、搞怪跳舞，偶像包袱全丟一邊，兩人甚至用雙人瑜伽展深厚「基情」，讓粉絲期待兩大男神的合作表現。節目中，劉以豪、李昇基花了一個多月時間，造訪印尼雅加達、峇厘島，泰國曼谷、清邁，尼泊爾波卡拉和加德滿都，最後再回到首爾，途中必須克服語言障礙，前往粉絲所推薦的景點，齊心完成指定任務，並且前往幸運粉絲家中為對方圓夢，完成寵粉療癒之旅。劉以豪、李昇基都是「菜英文」，均展現出最大誠意，努力說著對方的母語，每一句話都交叉使用中、韓、英等三種語言，相當國際化，手忙腳亂之餘意外突破障礙，帶來許多有趣的笑點。再加上雙方的個性一個內斂、一個外向，想法都不同，合作之餘還不忘機智對決。在預告中，曝光兩人睡覺、跳舞，以及完成任務時興奮擁抱的畫面；李昇基還拿著所剩不多的經費，皺眉對劉以豪表示：「我們破產了。」爆笑的過程讓人期待。此外，他們也有許多「親密接觸」，儘管一開始相處尷尬，但還是一起做雙人瑜伽、騎雙人腳踏車，在不間斷的笑聲中培養出「基情」。《Twogether：男神一起來看你》6月26日下午3點在Netflix上架。