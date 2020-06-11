宋仲基離婚爆新歡「交往女律師」身分曝光　公司回應了

▲宋仲基（左）跟宋慧喬離婚後，也將愛巢拆除。（圖／디즈컬 - Dizcul、韓網）

▲韓媒爆宋仲基跟女律師交往中，公司否認。（圖／NAVER）

韓星宋仲基去年6月跟宋慧喬離婚，2人一舉一動備受關注，離異不到1年，今（11日）韓國法律界傳出宋仲基正在跟女律師交往，經紀公司火速出面回應，否認戀情。根據韓媒報導，最近法律界傳出宋仲基跟女律師交往中，女方身分已傳遍網路，2人在一起的消息引起討論，針對此事，宋仲基公司「History D&C」否認謠言「戀愛不是事實」，並表示害女律師個資外洩，對此感到抱歉。「History D&C」也表示，宋仲基最近工作繁忙，正在調整宣傳行程，在此情況卻聽到自己的戀愛傳聞，對此覺得非常無奈。