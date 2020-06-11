日媒誇千年一遇「圍棋女神」！黑嘉嘉學歷曝光　全場狂讚

▲黑嘉嘉擁有台澳雙重國籍，網友討論其國中學歷。（圖／翻攝黑嘉嘉臉書）

知名旅日台灣圍棋棋士黑嘉嘉，擁有高顏值以及仙女氣質，早在去年就因為高超的棋藝，被日本媒體封為「千年一遇的圍棋女神」，而近日因她登上網路節目《木曜 4 超玩》的一日系列主題而引起許多人關注。對此，就有網友討論「黑嘉嘉學歷只有國中？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「圍棋天才黑嘉嘉其實有個不為人知的小秘密，就是她的學歷，據了解，只唸到國中畢業就沒有繼續升學，這年頭就連大部分的越南新娘都不只國中畢業了，妳各位還能接受嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「國中畢業，邏輯思想打趴國立大學生」、「黑嘉嘉的聰明才智已經不需要學歷證明了」、「光是世界級的圍棋實力就贏過一堆台清交成」、「職業棋士一般沒時間讀到大學的，都是十幾歲就出頭了」、「學歷完全不是重點，術業有專攻，女神讚啦」、「職業圍棋七段，腦袋屌打一堆博碩士啦」。據了解，現年 26 歲的黑嘉嘉是台澳混血兒，從 6 歲就開始學習圍棋， 14 歲考上職業棋士，國中畢業後沒有繼續升學，不僅是目前台灣唯一在中國入段的職業女棋士，也是台灣棋院段數最高、 7 段的職業棋士，曾在女子世界賽中拿到亞軍，近日因上網路節目爆紅，再度掀起話題。（編輯：張嘉哲）