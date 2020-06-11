反擊歧視變性人！羅琳自爆「我是家暴和性侵受害者」

《哈利波特》小說作者JK羅琳早前在推特，轉發了一篇寫著「有月經的人」網路文章，認為「有月經的人」應該直接叫「女人」，結果被批評歧視變性族群。之後演出《哈利波特》系列和前傳電影的丹尼爾瑞德克里夫、艾瑪華森、艾迪瑞德曼都大義滅親，紛紛出面批評JK羅琳的言論。
不過，JK羅琳接著又發出3千多字的長文反擊，提到自己的混亂過往，她表示：「我成為公眾人物超過20年，但從未對外提及自己是家暴和性侵的受害者。我講出來不是想得到同情，只想支持好多跟我有同樣經歷的女人，我們只是想要單獨的性別環境，卻被當成偏執狂。」
JK羅琳說，她花了很多年的時間去思考跨性別議題，因為她自己年輕時就曾有性別認同的問題：「當我讀到有關性別認同的文章時，便想起自己年輕時在精神上是多麼缺乏性別意識。」並強調自己只是說出真相而非仇恨。
JK羅琳為自己辯護說，她不是歧視變性人，也很尊重跨性別者，全因每個人都有權利決定自己要以什麼姿態活著，只要對自己感到確信、舒適即可。但如果消除性別的概念，那同性相吸這個說法，和很多女性獨有的生活體驗，也會被抹去，會令許多人無法有意義地談論人生。
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