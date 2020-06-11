反擊歧視變性人！羅琳自爆「我是家暴和性侵受害者」

▲JK羅琳自認沒有歧視變性人。（圖／美聯社）

《哈利波特》小說作者JK羅琳早前在推特，

應該直接叫「女人」，結果被批評歧視變性族群。

不過，JK羅琳接著又發出3千多字的長文反擊，

提到自己的混亂過往，她表示：「我成為公眾人物超過20年，但從未對外提及自己是家暴和性侵的受害者。

我講出來不是想得到同情，只想支持好多跟我有同樣經歷的女人，我們只是想要單獨的性別環境，卻被當成偏執狂。

」

▲丹尼爾瑞德克里夫（中）不認同羅琳的言論。（圖／《哈利波特》劇照）

JK羅琳說，她花了很多年的時間去思考跨性別議題，因為她自己年輕時就曾有性別認同的問題：「當我讀到有關性別認同的文章時，便想起自己年輕時在精神上是多麼缺乏性別意識。」

▲艾迪瑞德曼（右）也不認同羅琳的說法。（圖／美聯社）

JK羅琳

不是歧視變性人，

但如果消除性別的概念，

，會令許多人無法有意義地談論人生。