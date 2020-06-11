臉紅心跳！邊開箱張立昂豪宅　宋芸樺狂撩霸道總裁

偶像劇《浪漫輸給你》今（11）日開放媒體探班張立昂在劇中豪宅，第一集播出後引起網友討論，張立昂與宋芸樺兩人表示第一集的劇情只是開始，後面還有更多尺度超高、激發觀眾少女心的劇情，包含「手情不自禁伸進裙子裡頭」、「熱切的雙手在胸口與腹部間游移」，等讓人臉紅心跳的劇情。



▲宋芸樺（右）飾演張立昂的女僕。（圖 / 三立提供） 張立昂帶領大家參觀他劇中的豪宅住家，逐一介紹劇中的房間，他和宋芸樺在劇中會穿越進言情小說，有很多甜死人的近距離接觸，在參觀總裁的房間時，宋芸樺還應現場眾人要求，當眾示範她如何大撩霸總張立昂，連晨翔與廖奕琁在旁邊當動作指導，兩人坐在床上宋芸樺大膽打開張立昂胸前的扣子，戲外的互動簡直比戲裡還激情，讓大家看得臉紅心跳。



▲宋芸樺、張立昂（後）開箱劇中豪宅。（圖 / 三立提供） 這次宋芸樺演出對她來說是大挑戰，性格大解放，每天下戲都還收不回來，在劇中還嘗試cosplay到女僕店打工，穿著喵喵女僕裝 ，說的每句話都要「喵～」，讓她害羞不已。而飾演張立昂姐姐的廖奕琁，在第一集因為使勁耍狠讓觀眾恨得癢癢，連自己都覺得：「我滿想打我自己的」，家人看到後也說想要揍她，她笑說這樣也是一種鼓勵。



▲廖奕琁（右）在劇中使壞。（圖 / 三立提供） 廖奕琁有舞蹈背景，每次看到張立昂的動作戲，全身就熱血沸騰想要動起來，她也希望以後能有機會接女打仔的角色。在戲中演出言情小說書中角色的連晨翔說，第一集播出時所有演員聚在一起看首播，等到最後十分鐘他都還沒登場，他笑說第一集酬勞拿不到了。這次演出的是暖男角色，但他說其實是弱女子角色，非常期待張立昂對他霸道。



