遭爆欠債百萬！黃大煒女友反擊：餐廳股東也欠我60萬

歌手黃大煒和女友趙濰佳（Vicky）

《NOWnews今日新聞》訪問透露，餐廳股東也欠她60萬元。

Vicky表示自己也有借給

餐廳股東60萬元，手邊還有匯款單，甚至她也幫餐廳付過房租，但這些錢對方都沒有提，

決定走法律途徑解決。

▲黃大煒對餐廳股東的指控很無奈。（圖／黃大煒臉書）

Vicky

Vicky表示：「

」

▲胡德夫（左）無辜被牽扯出，黃大煒和Vicky都強調他是無辜的。（圖／黃大煒臉書）

股東指控，則在臉書發文表示：「

今天很悲哀也很可笑，這個報導真是最大的笑話!!Vicky已經53歲了，很老了，從沒有想開夜店的計劃，別作夢了，壞人，醒醒吧！

」並對餐廳股東喊話：「

你的爛帳還沒算清楚，我們無法匯款給你而已。

▲▼黃大煒對周刊爆料的回應。（圖／黃大煒臉書）

▲黃大煒對餐廳股東的聲明。（圖／黃大煒臉書）

，被週刊爆出和友人合作經營餐廳，最後破局，股東指控欠百萬債務不還，但Vicky接受提告餐廳股東律師徐仕瑋向《NOWnews今日新聞》表示，二位當事人在1月就已經退出合作案，因為清算金錢往來，向法院申請了支付命令，分別是黃大煒有限公司30萬元，以及黃大煒女友趙濰佳63萬元。對此，而這場債務風波，更因此牽扯出，黃大煒女友代國寶藝人胡德夫，向股東借款22萬元植牙。徐仕瑋表示，當事人向胡德夫求證後，確認他已將植牙費用，還給黃大煒女友趙濰佳。對此，胡德夫老師是無辜的！胡德夫的確匯給她22萬元，「不過，因為我們（跟餐廳股東）的錢還沒有處理清楚，因此我當然不能給他們錢，我也跟胡老師說了，這筆22萬先扣著，胡老師也同意。」至於黃大煒面對餐廳