凍齡女神飾演《慶餘年》反派　使壞到一度不想演

古裝戲《慶餘年》改編自同名小說，劇情描述一名帶著現代記憶的少年，從小與奶奶生活，為了解開自己的身世之謎而隻身前往京都，卻遭遇了許多危險及考驗。角色陣容十分堅強，除了國寶級大腕演員陳道明、吳剛，還有表現亮眼的當紅演員張若昀、李沁，演出經驗豐富的凍齡女神李小冉，也在《慶餘年》飾演反派大魔王長公主的角色。





李小冉進《慶餘年》劇組後拍攝的第一場戲，就是在御書房裡與慶帝（陳道明 飾）、陳萍萍（吳剛 飾）的對手戲，李小冉表示：「太嚇人了！我這麼多年沒拍古裝戲了，第一天就是和這兩個大腕的戲！」李小冉為了完美演繹這場戲，幾乎跪了一整天，「那種跪法是站起來的時候，是不能扶任何地方的，完全要靠大腿的力量起來！」而從跪姿站起來的這個動作，一拍就重複了超過50次，李小冉開玩笑說：「唉，別提了！我第二天就完全沒辦法下樓了！」



▲李小冉在《慶餘年》中飾演反派角色長公主。（圖 / 中天提供） 李小冉在《慶餘年》與李沁，第一次合作就演出母女，李小冉在受訪時開心地說：「我覺得李沁的眼神是很乾淨的，跟她對戲的時候感覺特別像是一家人，她身上有讓我想去憐愛她的感覺。」她更透露自己在《慶餘年》最喜歡的一場戲，就是和李沁的對手戲，那是大魔王長公主被轟出京都的前一晚，與女兒深談的戲，李小冉表示這場戲台詞很多，情緒也很激動，演起來實在特別過癮，「長公主講出了這麼多年來她的所作所為是為什麼，她告訴女兒『我為什麼這樣對妳』，那場戲是我全劇最喜歡的一場戲！那場戲長公主她不是個壞人，也不是個好人，她就是一個母親。」



▲李小冉加入《慶餘年》劇組第一天，就與陳道明、吳剛演出對手戲。（圖 / 中天提供） 李小冉一開始答應接演《慶餘年》時，以為「長公主」的角色是個有內涵的好人，某天研讀劇本時才發現，「她完全是個大壞蛋！而且她的壞是完全沒有理由的壞。」這個發現一度讓她萌生「不演了」的念頭，經過長時間多次與編劇、導演討論並且修改劇本，才逐漸讓長公主這個人設更加豐滿，成了後來演出的樣子。



