八三夭妯娌！豆花妹堅稱阿璞好朋友　謝翔雅甜曝阿電暖舉

新八點華劇《我的青春沒在怕》是一部描閨密與青春的故事，

▲豆花妹打死不認與八三夭阿璞戀情。（圖 / 三立提供）

豆花妹年初在記者會上

談到阿璞

璞

「沒有什麼安不安慰，心情就是跟朋友在聊天」自始至終都以好朋友著稱，打死不認戀情。

▲謝翔雅大方認愛男友阿電。（圖 / 三立提供）

相較於謝翔雅與阿電的戀情，她坦言兩人最近關係還不錯，由於她忙著拍戲相處時間變少，阿電會來探班嗎？謝翔雅害羞表示，阿電有問拍戲地點是否在台北，她不解為何這樣問，阿電回答：「我想說在台北就可以見到你」，毫不避諱談戀情，羨煞旁人。謝翔雅還透露阿電私下屬於愛撒嬌型的，生日時也會送上客製化蛋糕給她驚喜。

▲《我的青春沒在怕》將在7月上檔。（圖 / 三立提供）

至於豆花妹與阿璞緋聞傳了5年，前兩天才被拍到進出男方家，相較於謝翔雅侃侃而談的態度，豆花妹打死不認戀情，被問及是否有偶像包袱，人生都沒有男友的階段，直接跳到老公？豆花妹回答：「

我真的認定就是好朋友啊，升格男友？我不太會去區分欸，對女生我也會很像他們男朋友

」答非所問的一番話讓人聽得一頭霧水。最後，她實在招架不了只好狂喝水，僅回答：「你們去問他啦」、「我下次

想到比較好的說法再跟大家說

」

▲豆花妹避談戀情（右三）。（圖 / 三立提供）

豆花妹、程予希、陳敬宣、臧芮軒、喬雅琳

但現在已經慢慢會看人了。」笑認自己有感情潔癖。

今（12）日蔡黃汝（豆花妹）、程予希、陳敬宣、謝翔雅、臧芮軒、喬雅琳出席記者會，恰巧豆花妹與謝翔雅都是八三夭團員的緋聞對象，巧妙的「妯娌」關係，談到各自的對象的態度卻差很大。疑似泛淚，她解釋自己完全沒有哭可能是燈光問題，事後有跟經紀人討論，被問到阿有安慰她嗎？她回答：，感覺上依賴都是一樣重。、謝翔雅6位女主角都是第一次合作，但互相都會打聽對方的個性、看過彼此的作品。談到閨密，豆花妹分享自己之前年輕時交的朋友，發現對方是小三勸導不聽，她便斬斷友情，「我沒有辦法接受小三，