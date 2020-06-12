獨／賴聲川外孫女「寫給蔡總統一封信」！讓外交部出動了

不丹導演

《不丹是教室》，入選今年台北電影節，但原來他竟是

「台灣女婿」，而且還是名

劇

作家賴聲川女兒賴梵耘的老公，不過，卻由於

疫情的影響，讓人在不丹的Pawo，無法來台跟賴梵耘以及一對寶貝兒女相聚，並且參加電影首映，這也讓思念爸爸的賴梵耘女兒，用童稚的小四生筆觸，寫了一封信給蔡英文總統。

賴梵耘日前在私人臉書，PO出女兒手寫給小英總統的一封信，內容說：「我們的爸爸叫Pawo，他是不丹國籍，還沒有台灣居留證，我知道台灣還不能讓外國人進來，除非是商務或探親，我爸爸完全符合探親資格，可是就因為他是不丹籍，而不丹跟台灣沒有外交關係，台北駐曼谷的辦事處說不能發探親通行證給我爸爸，請問為什麼別的國家的人就可以申請探親？」信中更提到，從2月到現在，她已經很久沒跟爸爸見到面了，只能靠視訊維繫親情，讓她覺得非常難過，僅希望疫情快快解封，讓全家人可以團聚。

▲賴梵耘一家四口，已經4個月沒見面了。（圖／Pawo IG）

《NOWnews今日新聞》訪問到

賴梵耘，她透露這封信原本只是父女之間的可愛對話，因為女兒不停問原本3月要回台灣的爸爸，怎麼一直還不回來？Pawo只好笑笑告訴女兒，也許可以寫封信請台灣總統幫忙，沒想到女兒認真看待這件事，相當用心地、手寫了一封信想寄出去，而賴梵耘則在寄出之前，先在臉書PO出信件全文，沒想到經過報導之後，連外交部都出面關心了。

▲Pawo是不丹的知名攝影師、編劇及導演。出身貴族的他，父親曾是不丹駐科威特外交官。（圖／海鵬）

賴梵耘說：「外交部今天（12日）一大早打電話來，非常關心我們，還說不丹人是可以來台探親的，並詢問我們如果需要任何協助，他們都可以幫忙，釋出非常大的誠意，讓我覺得很感動。」由於疫情的關係，Pawo無法以一般簽證入台，必須用探親簽證的方式，但Pawo之前訊問德里和曼谷當地的台北辦事處，都因為一些條件的限制，表示愛莫能助，導致他遲遲無法回台灣，如今外交部知道這件事，決定加快腳步全力協助處理，希望Pawo能透過曼谷或新加坡的台北辦事處，獲得探親簽證趕緊回台。

原本，賴梵耘是真的要將女兒的信寄到總統府的，但現在獲得外交部的關注後，賴梵耘覺得不再需要寄信去煩小英總統，也特別感謝外交部願意協助他們一家四口團聚。