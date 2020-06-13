回擊網友批評「代糖不健康」　孫安佐：不喝沒有關係

▲孫安佐親自做飲料。（圖／記者朱永強攝）

▲狄鶯（左）為了孫安佐破例喝奶茶。（圖／記者朱永強攝）

孫鵬和狄鶯的獨子孫安佐，2018年因在美國涉嫌恐怖威脅罪遭警察逮捕，雖然2人當時立刻飛到美國救子，但孫安佐仍在聯邦監獄服刑260天。孫安佐返台後不但重回校園，還開始經營YouTube頻道，甚至開起手搖攤賣飲料，今（13）日孫安佐的「聯邦手搖」試營運，狄鶯也特地到場支持。孫安佐解釋，當初在美國坐牢時，很想念台灣的奶茶，於是用監獄提供的代糖當製作原料，沒想到大受獄友好評，因此孫安佐回台後花了1年時間研究配方，才有了如今的「低卡奶茶」。對於有些網友抨擊代糖其實更不健康，孫安佐今天也反擊表示，許多健身食品中都有添加代糖，如果吃了真的會發福，「那所有健身的人，不是都應該肥得要死，超級不健康這樣。如果你真的還是不喜歡的話，那你可以不喝沒有關係，不會強迫你。」孫安佐透露這次是和2個朋友一起合夥開店，自己佔了60％，成本大約10幾萬。孫安佐否認自己是靠爸族、媽寶，解釋現在選擇開攤子是因為想從基礎做起，如果之後生意好不排除租店面，但就算如此，也不會拿爸媽一毛錢，更不會讓他們入股。孫安佐還表示爸媽有錢，不代表小孩子也有錢，好歹他也是一個有小名氣的YouTuber，最好的時候一個月可以月入10幾萬，因此這次完全是用自己的錢開店。