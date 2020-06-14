因為「戀童癖」性侵年輕男子　男星在舞台上GG了

近期幾檔夯劇《俗女養成記》、《國際橋牌社》、《誰是被害者》，都看得到陳家逵的身影，而他演出《誰》劇過勞業務員角色後，更讓從不追台劇的親弟弟，一口氣追完，還與他傾訴自己昔日在公司被壓榨，一連工作三十多小時，沒辦法吃飯睡覺等經歷，可見陳家逵演出的精彩。





雖然近期幾個角色較為壓迫與黑暗，但陳家逵自認在故事工廠舞台劇《#越想越不對勁》卻堪稱人生勝利組，身為暢銷作家還辦巡迴簽書會，但卻有不為人知的祕密。原來該角色有戀童癖，會被美的事物給吸引，因而性侵年輕男子。



▲▼陳家逵（上圖左、下圖右）化身性侵犯，被綁近50分鐘。（圖／故事工廠提供） 至於李劭婕，則喬裝成愛慕他的讀者，為了替好友復仇，把他綁在舞台上近五十分鐘，因而讓陳家逵在舞台劇上演「誰是被綁者」情節，他透露研究了許多綁法，「繩子穿過我的手後繞過椅子綁兩圈，最後把繩子的頭抓到手後面，再繞手腕，看起來像真的被綁。」





其中一段，他為了掙脫繩子與李劭婕扭打的過程，陳家逵必須在摔倒後，利用場地的碎片把繩子割斷，讓人不免擔心舞台上緊迫的演出，是否會不慎割到自己的手腕？對此，陳家逵透露，道具有經過處理，比較容易受傷的是在摔倒過程，「畢竟自己是被綁著，身體不能伸展，因此劇組有準備護膝，避免演員的膝蓋受傷。」



