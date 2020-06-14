男友求婚3次才點頭！Kimiko曝「4關鍵」閨密也認可

40歲舞蹈老師Kimiko身材和臉蛋都保養得宜，今年年初時她公布喜訊，即將與男友完成終身大事，她透露男友總共求婚了3次婚才成功，雖然雙方認識的時間並不是太長，所以僅經過短短幾個月的相處就要決定一起攜手相伴步入婚姻，除了彼此心臟都要有點大顆之外，也相當考驗二個人的成熟完整度， Kimiko也提供男友讓她點頭的4個關鍵作法，給正在考慮婚事的朋友們 。





「堅持要有完整禮數的求婚儀式」，Kimiko透露男友直接打電話約訪她的爸媽，然後直衝屏東拜訪，先獲得雙方家長的同意，再開始規劃下一步的行動。





「求婚當下只有雙方最好的朋友在場」， Kimiko坦言每一個人想要的方式都不同，只要彼此開心就是好事，只是她傾向於溫馨一點的低調方式，所以男友的做法讓她很感動，且老友在場的神助攻也很加分。





「記得我在乎的點，說過的話」，Kimiko表示和男友交往初期曾聊過，自己喜歡可以每天配戴的細緻飾品，因為除了工作場合所需的必要精品之外，更喜歡投資自己認識世界，而由男友精心挑選的訂婚戒和婚戒的款式和搭配方式都深得Kimiko的心，「套句我好姊妹說的話『我覺得這個男人真的有用心在跟妳相處！他懂妳！』」



