黃日華愛妻告別式　劉德華帶朱麗倩一起現身

替梁潔華舉行告別式，仍寫了一封告別情書淚送愛妻，直言：「有幸地娶到妳，是我一生中做得最成功、最驕傲的事！」

黃日華今日在紅磡世界殯儀館為梁潔華設靈，現場佈置莊嚴高雅，黃日華說太太生前最喜歡漂亮，所以努力將靈堂布置得很美，希望可以美好的送老婆最後一程。

▲黃日華（右）和老婆梁潔華感情相當好。（圖／黃日華微博）

其實從13日開始，便有許多圈內朋友來到靈堂，為梁潔華送行，包括譚詠麟、苗僑偉、陳百祥、杜琪峯、曾志偉等，連劉德華都帶著老婆朱麗倩一起現身，在靈堂待了一個多小時才離開。

▲黃日華（右）當年是「無線五虎」之一。（圖／《射鵰英雄傳》劇照）

港星黃日華的太太梁潔華5月26日病逝，終年59歲。黃日華一向是娛樂圈中有名的「愛妻號」，即使在今（14）日梁潔華於2013年證實罹患血癌，一度崩潰抑鬱，但在黃日華不離不棄的照顧下，她重拾勇氣對抗病魔，可惜抗病7年之後最終仍離世。黃日華活躍於80、90年代電視圈，曾與梁朝偉、劉德華、苗僑偉和湯鎮業合稱為「無線五虎」，其《射鵰英雄傳》「郭靖」及《天龍八部》「喬峰」角色，更是令觀眾難忘。其實戲外的他也一如角色般深情，對拍拖結婚近40年的妻子梁潔華用情至深，更陪伴對方抗癌多年。至於梁潔華早年也是女演員，但於1988年和黃日華結婚，生下獨生女黃芷晴之後，便慢慢退出娛樂圈，其後轉職保險經紀，甚少公開露面。