唐綺陽曝大動盪化解關鍵　呼籲「忍痛割捨」非壞事

「六月可說是關鍵、大事頻發的月份」，星座專家唐綺陽一開頭就說重話，她坦言社會正承受三、四月「第一次木冥合」震驚事件的後果，包括疫情大爆發所產生對死亡的恐懼、醫療崩潰、世界秩序大亂、各種行業受考驗等，此刻就是「算帳、結果」之時。
唐綺陽表示疫情讓各國停止往來，所以諸多行業受到劇烈影響，例如平價服裝龍頭Zara將關閉全球上千家門市、維多利亞的秘密英國分公司破產，日本《櫻桃小丸子》停播也讓動畫產業受影響（21日將恢復播出），同時嚴重衝擊日本國內經濟。
唐綺陽坦言以上的「大動盪」，舊結構必須先瓦解，才能過渡成「能呼應、適應新時代」的架構，所以現在正是痛捨不合時宜的東西之時，雖然過程雖痛苦，但不是壞事。
此外，唐綺陽也提醒水星巨蟹18日正式逆行，跟好久不見的朋友打招呼約見面、思考家的問題、舊地重遊、憶起故人和往事等，都再正常不過，若有機會和親近的人溝通「心內話」，也可能因此把心結、陰霾說開，甚至化解，就算過程一定不舒服，但也算是幸事。（編輯：侯家瑜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。