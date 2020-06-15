唐綺陽曝大動盪化解關鍵　呼籲「忍痛割捨」非壞事

「六月可說是關鍵、大事頻發的月份」，星座專家唐綺陽一開頭就說重話，她坦言社會正承受三、四月「第一次木冥合」震驚事件的後果，包括疫情大爆發所產生對死亡的恐懼、醫療崩潰、世界秩序大亂、各種行業受考驗等，此刻就是「算帳、結果」之時。





唐綺陽表示疫情讓各國停止往來，所以諸多行業受到劇烈影響，例如平價服裝龍頭Zara將關閉全球上千家門市、維多利亞的秘密英國分公司破產，日本《櫻桃小丸子》停播也讓動畫產業受影響（21日將恢復播出），同時嚴重衝擊日本國內經濟。



▲先前動畫《櫻桃小丸子》因疫情而停播。（圖／ 櫻桃小丸子官方推特） 唐綺陽坦言以上的「大動盪」，舊結構必須先瓦解，才能過渡成「能呼應、適應新時代」的架構，所以現在正是痛捨不合時宜的東西之時，雖然過程雖痛苦，但不是壞事。



