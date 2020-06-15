表特版人氣正妹登《創造營2020》　被網友封「工地西施」

▲鄭乃馨（Nene）能歌善舞。（圖／WeTV）

▲鄭乃馨（Nene）人氣越來越旺。（圖／WeTV）

▲鄭乃馨（Nene）被起底是理科女生。（圖／WeTV）

WeTV《創造營2020》驚見PTT表特版人氣正妹，來自泰國的鄭乃馨（Nene）因外表清新可愛，且擁有白嫩的皮膚，4年前被PTT網友PO照分享，眼尖網友發現她是泰國人，還找到她自彈自唱的影片，直呼好可愛，讓人超有戀愛感。Nene在《創造營2020》被黃子韜誇讚歌唱實力如CD，讓他有心動感覺，第2階段人氣排名更爬升到第2，撼動第1名的席位，其實她才學了1個星期的中文，就勇闖節目參與比賽。而外表甜美的她更被起底是理工科女生，學的是土木工程，節目曝光她學習搬磚塊照，網友看到後形容她是「工地西施」。21歲的Nene曾在2015年以泰國女團MilkShake成員身份出道，期間推出2首單曲《SHARE》、《JOH》，在Youtube分別狂收6百萬及5百萬的點擊量。她也曾擔任93頻道《Talk Talk》電台DJ，近期更在泰國爆紅BL劇《只為我們天生一對》演出音樂社秘書。Nene在《創造營2020》第2階段人氣排名竄升至第2名，有感而發說地：「從16歲到現在已經6年了，我做了很多工作，我特別特別熱愛舞台。」她還說：「我每天都希望可能有一天我會當巨星，如果不是今天那就是明天，如果不是明天那就是今年，如果不是今年那就是未來的某一天！」