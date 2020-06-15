阿龐半夜虐兒操身體　薛仕凌體力不支翻白眼

八點檔《生生世世》上演阿龐近乎虐兒的橋段，看了令人心疼。劇中薛仕凌所飾演的「玉樹」因為天生個性溫柔細緻，老是被望子成龍的父親阿龐嫌棄不夠「man」，千方百計希望他能再更陽剛一些。



▲薛仕凌模樣悽慘。（圖 / 台視提供） 阿龐因此出奇招，將兒子半夜挖起床到運動場背沙包、跑步「操兵」。薛仕凌連夜被操到越來越虛弱，最後雙眼上吊體力不支倒地。阿龐見狀不但沒有上前關心兒子，反而將水倒在薛仕凌臉上將人喚醒，並要求繼續跑。刑求式的訓練過程讓薛仕凌再也忍不住，心一橫逃跑找救兵，尋求方文琳的協助。阿龐訓練兒子的方式比部隊還要精實，他向氣得牙癢癢的觀眾表示：「如果你們看到這個就會生氣，那後面還有令你們更生氣的。」



▲阿龐（左）半夜訓練兒子。（圖 / 台視提供） 畫面看起來十分辛苦，令人心疼薛仕凌的遭遇，但薛仕凌本人卻是一派輕鬆，並笑著表示：「還不夠慘！原本我的想像中這場戲還要搭配一場大雨，這樣玉樹看起來才會更慘、更可憐。」劇組在運動場拍攝這場操兵戲，剛好遇上夏天，氣候濕熱引來飛蟻，更有小黑蚊肆虐，薛仕凌苦笑說：「還好我不怕蟲。」並表示體質很容易被蚊蟲叮咬，早上在郊區拍戲已經被叮過一輪，晚上再到草地上餵蚊子，連關節都沒放過，只好狂補擦防蚊液。



▲薛仕凌（右二）求助方文琳。（圖 / 台視提供）