《我的婆婆》好評不斷　收視若破2.87鍾欣凌：請大家出國

《我的婆婆怎麼那麼可愛》上周收視1.48連奪兩周冠軍，鍾欣凌誇口說破2.87請大家出國玩，得知收視飆升後鍾欣凌笑說：「我才在許願說如果收視2.87要請大家去美國加州玩，差一點點真是可惜了，感謝Darren說因為疫情改去蘆洲好了，其實一開始會擔心這樣的瘋狂喜劇會不會被觀眾喜歡，但現在很高興能收到這麼多正面反饋。」



▲Darren邱凱偉（左起）、鍾欣凌、導演鄧安寧、製作人陳慧玲、許傑輝陪觀眾一同直播。（圖 / 公視提供） 《我的婆婆》製作人陳慧玲也邀請導演鄧安寧及眾演員一起觀看、開直播，鍾欣凌、許傑輝、Darren邱凱偉同樂。這週Darren在南部拍完戲特別趕路，與老婆曾威菱Vivi殺到直播現場給所有人驚喜，製作人陳慧玲則透露：「我們就是希望能製作出一部帶給觀眾歡笑、勾起一些回憶、帶走一些省思的戲，這兩週跟戰友們一起看了四集，笑聲此起彼落幾乎沒斷過，我就會想像觀眾家裡的客廳，是不是也開著電視、聚在一起笑聲連連？這就是我們想拍的戲！」



▲這場車拋錨的戲天氣超熱，演員相當辛苦。（圖 / 公視提供） 鍾欣凌看完播出後在直播時透露：「大家看到小鷗帶賽讓車子拋錨那段可能笑得很開心，但也讓我回想起拍攝當天有多熱，我記得體感溫度有到40度，楊銘威跑著推輪胎是真的熱到身上都冒煙了！」許傑輝感慨的說：「這部戲珍貴的地方就在挑戰很多傳統跟創新，還可以傳承一些閩南語的俚語。像劇裡彩香說櫻花蝦好小，希望不要『鱟洨』這種喜劇接話的節奏，都是很難在戲劇裡看到的。」



