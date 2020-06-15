男星幼時家中貧困　吃牛排慘被酸「連刀叉都不會用」

台語迷你劇集《老姑婆的古董老菜單》講述關於「在追尋根源的過程中找回自信的故事。」首度將大稻埕美食搬上螢幕，為了尋找最真實的大稻埕滋味，製作人實際走訪在地店家及耆老，意外得到「皮蛋佐烏魚子」這道菜，這兩道食材拆開來味道都很強烈，組合在一起卻意外合拍，嚴正嵐第一次吃還很擔心吃起來會不會很奇怪，但實際上覺得:「出乎意料的合，組合也很像我跟李冠毅，但我是烏魚子，他是皮蛋！」



▲李冠毅（左）、嚴正嵐主演《老姑婆的古董老菜單》。（圖 / 華視提供） 大膽的嚴正嵐，對於美食幾乎是來者不拒，問到有沒有不吃的食物，嚴正嵐驕傲的說:「沒有」，反倒是很懷念外婆做的味增湯加蘿蔔乾，不過一提到下廚這件事則略顯尷尬。李冠毅對美食沒有特別偏好，但對口感則有獨到的愛好，「軟軟爛爛」不用咬的那種是李冠毅的最愛，尤其是放很久的麵或是皮蛋瘦肉粥，李冠毅害羞表示:「因為小時候很頑皮坐不住，媽媽實在是拿自己沒轍，最後發現很軟的那種料理最方便。」而曾子益卻是對牛排情有獨鍾，還曾經為了練就好廚藝一晚煎了40多片，曾子益回憶起:「小時候家裡是非常貧困的，被嘲笑吃牛排連刀叉都不會用，長大後吃牛排除了它的好味道之外，也有勉勵自己的意味。」



▲《老姑婆的古董老菜單》再度重溫大稻埕的美好人文。（圖 / 華視提供） 由於戲劇殺青時恰逢武漢肺炎爆發，讓原本打算出國的嚴正嵐多出時間體驗大稻埕的美，在大稻埕住了兩個半月，其中花生捲冰淇淋最令她念念不忘。首次在大稻埕拍戲的李冠毅，對大稻埕的想法就是過年時滿滿的人潮，實際到這拍戲後最有感的也是人情味，回想起有次劇組在拍潤餅捲，黃聖雅特地幫李冠毅特製了一個只有香菜的潤餅捲，李冠毅拿到時整個傻眼:「我還得邊吃邊說很好吃。」讓在場其他人笑到不行，幸好那一場沒有收音。



▲李冠毅（右）吃到有香菜的潤餅捲。（圖 / 華視提供）



