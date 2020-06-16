小金人也怕確診！史上第4次　明年奧斯卡宣布延期

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮（Academy Awards）確定因新冠肺炎延期，美國影藝學院與美國廣播公司（ABC）今（16日）宣布，明（2021）年奧斯卡將延至4月25日舉行，這也是奧斯卡史上第4次延辦，前3次喊卡的原因及日期分別為1938年洛杉磯水災、1968年民權領袖馬丁路德金恩遭暗殺、1981年前總統雷根遇刺。
影藝學院日前先是表示，明年奧斯卡准許僅在影音串流平台放映的電影角逐最佳影片，此為奧斯卡首次接受沒在戲院上映的片子報名，沒想到，今再宣布典禮往後延8個禮拜，此變動連帶影響國際各大電影獎於獎季的活動日期。
ABC電視台雖然確定製播明年的頒獎典禮，但屆時採線上頒獎還是如期舉辦實體典禮，目前仍未定，另外，因應延後頒獎，奧斯卡報名資格展也延到2021年2月28日前上映的作品，入圍名單則將在2021年3月15日公布。（編輯：楊穎軒）
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