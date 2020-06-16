家家大姊千字掀家醜　指控紀曉君不孝、全身酒味赴母喪

家家與紀曉君姊妹倆都是歌手，而近來兩人被大姊紀莎莎（紀曉雯）在臉書爆料家醜，千字文中控訴紀曉君不願意照顧中風的爸爸、住院的媽媽等。
紀莎莎在文中提到，從媽媽生病開始到爸爸中風、罹癌也都是她一個人照顧，剛好那時紀曉君懷孕，所以沒要求幫忙照顧，家家則是負責爸媽的醫藥費。在爸爸狀況穩定後，換成媽媽住院，照顧的責任依舊落在紀莎莎身上，而在媽媽過世當天，媽媽要紀曉君拿東西去醫院，「紀曉君說她累想睡覺，媽媽才叫中風行動不便的爸爸自己坐公車到榮總拿媽媽需要的東西，也正因為這樣，媽媽出狀況在病房搶救到斷氣，爸爸全程看到......」
紀莎莎得知媽媽過世的消息後，趕緊把訊息丟到家人群組告知，意外的是，她人都還沒到醫院，紀曉君卻已經把訊息公布在臉書上，更誇張的還在後頭，「後來，她來了，不是說累想睡覺所以沒拿東西來？結果她～滿身酒味的來。」就連親友見到紀曉君的醜態都看不下去。
在媽媽過世之後，紀莎莎繼續照顧爸爸，但因為負荷過重，因此她要求家家、紀曉君幫忙分擔開銷，「家家負責爸爸的房租一萬元，紀曉君負責爸爸的管灌跟尿片五千元，因為紀曉君收入時有時無，家家沒讓紀曉君知道私下多給爸爸五千，是代替紀曉君的不足，所以紀曉君有給算是額外賺到的！」她也說到，紀曉君只會說「妳辛苦了」，但每次說到要幫忙分擔的話題時，紀曉君就會說紀莎莎以大姊身分威脅她，讓紀莎莎忍無可忍的說：「妳的名字已經是過去式，無論事業、親情，我看到的只有『虛偽』。」
對此消息，家家透過所屬的相信音樂回應：「家家有本難唸的經，對於家務事不足為外人道，感謝各界關心。」紀曉君則是電話未接。
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