家家大姊千字掀家醜　指控紀曉君不孝、全身酒味赴母喪

紀曉君說她累想睡覺，媽媽才叫中風行動不便的爸爸自己坐公車到榮總拿媽媽需要的東西，也正因為這樣，媽媽出狀況在病房搶救到斷氣，爸爸全程看到......」

▲紀曉君遭大姊指控不孝。（圖／影像中心攝 , 2019.06.29）

得知媽媽過世的消息後，

後來，她來了，不是說累想睡覺所以沒拿東西來？結果她～滿身酒味的來。」就連親友見到紀曉君的醜態都看不下去。

家家負責爸爸的房租一萬元，紀曉君負責爸爸的管灌跟尿片五千元，因為紀曉君收入時有時無，家家沒讓紀曉君知道私下多給爸爸五千，是代替紀曉君的不足，所以紀曉君有給算是額外賺到的！」她也說到，紀曉君只會說「妳辛苦了」，但每次說到要幫忙分擔的話題時，紀曉君就會說紀莎莎以大姊身分威脅她，讓紀莎莎忍無可忍的說：「妳的名字已經是過去式，無論事業、親情，我看到的只有『虛偽』。」