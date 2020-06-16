疫情影響社會氛圍　男星重拾生活節奏

賴慈泓

16日推出勵志單曲《明天的太陽》，2020

這半年因為疫情許多生活、社會氛圍有了改變，讓彼此之間也多了那有形的距離感，如今終於能重拾生活節奏，賴慈泓以真摯口吻唱著新歌，談著創作靈感，他形容，感覺到很多人的負面能量滿強大的，許多人正處在逆境之中，所以有感而發。

新歌傳達正能量、鼓勵積極的態度，自己也是這般性格嗎？他自剖：「有時候是、有時候不是，但大多時候我是個悲觀主義者，當悲觀主義者是有好處的，因為當事情沒有想像中那麼糟糕的時候，你會覺得好佳在，整體感覺是賺到！」

▲賴慈泓新歌傳遞正能量。（圖／混血兒娛樂提供）

歌曲恰巧呼應6

月畢業季，有許多同學們在夢想、現實中做求職、科系拉扯，自己當初怎麼抉擇走音樂路，賴慈泓分享：「求學的時候沒什麼拉扯耶，其實我念什麼系都一樣；出社會的話做了幾份工作都沒有興趣，覺得與其每個月領那

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萬左右的死薪水，我不如做我自己想做的事」，更體悟了「哪怕會窮、混不出個名堂，至少我還是在做我想做的事。」

相隔

2年的新專輯一度發行卡關，隨著疫情從3

月一路更迭延期，他坦言自己心情受影響：「一開始影響很大，但後來就認命了，因為疫情不知道要燒到什麼時候，這段期間就躲在家裡能睡就睡、能吃就吃，等待雨過天晴，期待明天的太陽。」