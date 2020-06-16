《創業》舉行露營殺青酒　霍建華羨慕老婆：這劇組好幸福

她們創業的那些鳥事》花了130天拍攝順利殺青，劇組相處融洽，創紀錄展開一周3城市3攤不同風格的殺青酒活動，最特別的一場是製作人林心如帶領著演員陳意涵、邱澤、藍心湄、林哲熹等人，進行二天一夜的殺青露營活動。

她們創業的那些鳥事》描述三個女生一起創業的故事，是金鐘編劇呂蒔媛繼《我們與惡的距離》後的作品，由林心如擔任製作人，並由陳意涵、林心如、邱澤、簡嫚書、李立群、藍心湄等人主演，是近年來在台灣卡司陣容最堅強的電視劇。

▲陳意涵（右起）、賴聰筆、邱澤、林心如、郭鑫、張翰。（圖 / 可米傳媒提供）

6日9日先在台中舉行睡衣派對殺青酒，11日再前往宜蘭舉行二天一夜露營，現場備有陳意涵、林心如、邱澤互相應援的餐車及重達60公斤的烤乳豬，讓工作人員吃飽喝足。不少演員攜家帶眷參加露營，林心如老公霍建華、陳意涵老公許富翔都到場參加，「皇上」霍建華難得參加殺青酒，開心地說：「這個劇組好幸福。」許富翔開著裝備齊全的露營車，幫大家布置好吃東西聊天的場所。張翰帶著老婆林利霏和女兒，哈孝遠帶著老婆小孩一起同樂。晚上大夥就在星空下唱歌跳舞，藍心湄和導演許肇任一起唱著《你的電話》，大家大合唱《還珠格格》主題曲《當》，將氣氛炒熱到最高點。

▲藍心湄（左）與邱澤合唱。（圖 / 可米傳媒提供）

導演許肇任看到大夥這麼開心，當場加碼第三場殺青酒，昨

晚移師台北舉行那卡西歡唱殺青酒，現場成了小型演唱會，工作人員大飽耳福，藍心湄與許肇任一起唱小虎隊的《青蘋果樂園》，但導演卻一直找不到調，小虎隊師弟馬國賢趕緊跳出來幫忙，三個人載歌載舞，氣氛超HIGH。邱澤也難得開唱，與藍心湄合唱，林心如和陳意涵合唱《倒帶》，為期一周的殺青酒終於畫下句點。

劇組（15）