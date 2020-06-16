李玉璽自嘲個性孤僻　Bii抱怨「很愛已讀不回」

▲李玉璽（右二）上《36題愛上你》。（圖／公視提供）

▲畢書盡抱怨李玉璽很愛已讀不回。（圖／資料照）

男星李玉璽日前上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的公視《36題愛上你》，被畢書盡（Bii）爆料很常已讀不回。李玉璽的爸爸李亞明不但是老鷹音樂總經理，還曾一手打造范曉萱、王力宏、蘇永康、周蕙等知名藝人，對於人稱有「新人教父」的爸爸，李玉璽也透露私下父子倆的相處模式。畢書盡在節目間爆料：「玉璽好像都沒有約過我們。」原來「老鷹三少」有個3人小群組，但每次發訊，李玉璽多半已讀不回，平常也不會主動約見面，吳姍儒忍不住說：「已讀二，但沒人回他，多尷尬。」李玉璽隨即解釋自己個性比較孤僻，還說：「他找我，我剛好在忙，想說工作完再回，然後又忘記。」隨後又補充：「我們相處真的很像親兄弟，有點太習慣他像哥哥那樣。」唐綺陽笑說：「我好同情Bii，趕快把我加入你們群組，我來陪他。」炎亞綸則說：「那群組會變10個人。」身為星二代的李玉璽，必須面對李亞明既是父親又是公司老闆般地存在生命裡，他提到父親平常嚴肅，但喝酒後變得很可愛，會突然說出平常講不出的話，比如「你讓我很驕傲、我很喜歡你的歌」、「現在有人說我是李玉璽的爸爸了，不再是你是李亞明的兒子」，李玉璽透露當下是會感動的，「但他隔天就忘了。」李玉璽提到跟父親「有點難溝通」，常常透過媽媽傳話。通訊軟體上爸爸傳勵志文章，也常被他已讀不回，他補充：「我希望我們的親子關係，不再只有是工作。」