高以翔喝醉狂撩秦嵐　憨直又帥氣模樣令人懷念

《怪你過分美麗》由秦嵐、高以翔、王子異、王耀慶、惠英紅、郭曉婷聯合演出。劇組透露：「拍攝前採訪了十多位經紀人，就為了更貼合娛樂圈背後的真相與人性。」秦嵐飾演鐵血經紀人莫向晚，先是操作熱搜、控評，私會導演、製片人搶資源，再炒作藝人人設、綑綁CP獲得更高討論流量。最新播出第14集秦嵐深陷粉絲危機，她讓旗下藝人林湘（郭曉婷 飾）瘋狂尬戲，導致生病入院，卻仍說出：「她只剩下兩、三年走紅的機會了！」遭粉絲爆罵「無良經紀人、良心餵狗」，甚至挖出父親過往狠揭傷疤。



▲秦嵐詮釋專業經紀人。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 《怪你過分美麗》除了職場戲秦嵐與高以翔的情感支線逗趣動人，兩人過去因為一場官司，導致莫向晚父親入獄不歡而散，多年後商場再重逢，莫北（高以翔 飾）坦言忘不了莫向晚，為她約導演赴宴，儘管有酒精過敏還幫她擋酒，最後醉醺醺被莫向晚扛回家，開始撩起她「為我捨命嗎、這個月的晚飯給妳包了」，以為就要親下去時卻倒下睡著。隔天莫向晚見他剛起床神智不清，故意逗他負責任：「該發生的都發生了，怎麼不想負責？」莫北憨直緊張應「我負責、我負責」向晚笑著狠虧：「對你的外套負責，酒後嘔吐胡言亂語，該有的醉態你全佔了！」



▲秦嵐（右）扛高以翔回家虧：「該有的醉態你全佔了。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 秦嵐詮釋專業經紀人，鐵血、殺伐果斷，做事思考井井有序不亂出牌，不靠外在的職業女性，秦嵐形容私下的自己像一顆消氣的球，慵懶、悠然自得，坦言：「演莫向晚特別累，尤其是她永遠要衝鋒陷陣，最大的難度就是詮釋她的性格。」秦嵐為戲做足功課除了與導演有長時間的溝通，藝術總監梁振華也曝光：「秦嵐接過劇本後，曾在凌晨一兩點連發30則訊息，探討她對莫向晚的理解」秦嵐也希望通過這個角色，幫助生活中有著各種期盼、艱難和不如意但依然執著追求的女性，去完成生命中很多重要的抉擇。



▲高以翔（左）撩起秦嵐「為我捨命嗎」。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）



