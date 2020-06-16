《傳聞中的陳芊芊》甜寵收官　女星曝試鏡內幕

甜寵古裝劇《傳聞中的陳芊芊》由趙露思、丁禹兮主演組「成交夫婦」，該劇播出完結篇，韓爍（丁禹兮 飾）為了讓陳芊芊（趙露思 飾）回到屬於她的世界，拖著重傷的身體讓陳芊芊走花路， 陳芊芊靠著屬於城主的祥瑞之兆順利的回到現代，完美收官。讓網友甜到尖叫的是，丁禹兮竟然記得兩人在故事情節的記憶，只是分不清是現實還是過去，趙露思樂得與他相擁。



▲丁禹兮演出《傳聞中的陳芊芊》爆紅。（圖 / WeTV提供） 丁禹兮在微博回答網友關於《傳聞中的陳芊芊》結局問題，他認為，「每個人都會有自己對結局的理解，並沒有一個標準答案，但當我就是我自己，我願意相信故事裡的人都在他們的世界裡獲得了幸福」他又說，「成為演員可能是我做過最正確的決定，我有幸從他們身上借到了光、體驗了他們的人生，然後修正了自己、完整了自己。他們都是我的老師，教給我太多太多。」



▲趙露思在丁禹兮面前竟安靜了起來。（圖 / WeTV提供） 他們倆被問到若是在現代一起去擺攤會賣什麼？趙露思直說賣韓爍，笑說要賣就賣最值錢的，「賣我賣不出去！」丁禹兮則說賣藝，打趣說兩人可以組雜技團，自嘲可以到火鍋店甩麵給大家吃，趙露思則提醒他要注意頭套，因為一場丁禹兮賞自己巴掌的戲，敬業地打到自己頭套都歪了。



▲完結篇趙露思（右）、丁禹兮甜蜜相擁。（圖 / WeTV提供）

趙露思、丁禹兮同屬話撈體質，但在丁禹兮面前，趙露思竟成了成熟穩重的那一個，她說，「拍戲時，丁禹兮一直叫我看那個看這個，本來很話撈的我，都顯得安靜了！」丁禹兮則誇趙露思是他合作最年輕最優秀的女演員，「最適合演陳芊芊這個角色。」趙露思提醒他，「陳芊芊這個角色很多人試鏡，五個人試，你得罪了四個！」丁禹兮聽完直說自己背後有點冒汗了。《傳聞中的陳芊芊》全劇已在騰訊視頻海外版WeTV獨家播出。



