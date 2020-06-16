宥勝拉蕾媽考帆船執照　目標帶全家「駕船環台灣」

▲蕾媽（左）陪著宥勝一起冒險。（圖 / 翻攝宥勝去哪兒YouTube ）

▲宥勝夫妻倆享受在船上燭光晚餐。（圖 / 翻攝宥勝去哪兒YouTube ）

「

立槳衝浪

｣

（Stand Up Paddle）

▲蕾媽（右）怕水還是願意嘗試各種水上活動。（圖 / 翻攝宥勝去哪兒YouTube ）

宥勝推出YouTube頻道「宥勝去哪兒」，每周拍攝與小孩居住在露營車上的生活，本周宥勝談到自己的冒險夢，就是想要「開船」帶著全家人遨遊，實現片頭動畫全家人駕船在海上的模樣，他與蕾媽加入3天開帆船訓練，透露目標就是帶著全家人「駕一艘帆船環台灣。」宥勝和蕾媽這3天要專心上駕駛帆船的課程訓練，孩子只好請到宥勝爸媽照顧。3天內就要學會開遊艇，不論是升帆訓練、操帆訓練兩人都認真學習。問到蕾媽對於兩人駕船有信心嗎？身為人母的蕾媽，第一念頭還是擔心小孩子，「目前思考小孩子部分，有點危險性，船上太多東西怕他們絆倒就會掉入水中。」當天兩人夜宿帆船上，船上有床有淋浴間，還有豪華燭光晚餐，享受兩人單獨的甜蜜時光。隔天一早，有SUP行程，由於蕾媽怕水，但在宥勝邀請下還是大膽嘗試了，雖然只滑了3分鐘就吵著要起來，但蕾媽還是覺得很有趣，也想帶著孩子一起體驗。帆船駕照筆試需要80分才及格，還要實際訓練，升帆訓練、操帆訓練，最後一關「人員落水要怎麼救起」，雖然蕾媽一度失敗，最後兩人成功獲得證照，蕾媽笑說3天下來最大的感觸就是，吸收了大量資訊，兩人頭腦相當疲累，蕾媽總結「人生有新的可能性」，宥勝對於開船探索新世界也蠢蠢欲動，就期待接下來能早日實現他的目標，「駕一艘帆船環台灣。」