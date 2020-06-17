周杰倫新歌《Mojito》真的好聽嗎？粉絲曝「心聲」給評價

亞洲天王周杰倫 12 日凌晨 0 點上架新歌《 Mojito 》，此次新歌特別以古巴雞尾酒「 Mojito 」命名，歌曲充滿著南美洲風情，帶著輕快節奏以及隨興搖擺曲風，寫出異國戀情的美好浪漫。然而，一名自稱周董粉絲的網友在 PTT 直言「都沒人要講實話嗎？周董的新歌 = 難聽...」此話一出，立刻掀起熱論，網友紛紛給予兩極評價。

原 PO 在 PTT 女孩板表示，自己講的是心裡的真心話，周董新歌很受關注沒錯，但是...真的不好聽，她評論「唱功下滑，內容也無法再有才氣」，並詢問大家「覺得周董新歌真的好聽嗎？」坦言「說實話沒關係，我是周杰倫粉絲，但是我真的沒辦法騙自己說新歌好聽...接受這個現實，所以我都聽舊歌（軌跡、分裂等等)」。

▲網友在 PTT 討論周杰倫新歌《 Mojito》好聽嗎。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，不少網友紛紛給評價「還不到難聽，就...沒啥特色」、「一堆抖音歌都比這首好，真的老了」、「難聽死了，然後詞都只有情情愛愛，活到這把歲數都沒有深刻的人生體驗嗎？反觀蔡依林，呸、怪美的，每次都讓人驚艷」、「不到難聽，只是沒記憶點」、「真的沒以前的水準了」、「好像有缺少什麼的感覺」。

不過，也有人直言「我很喜歡」、「我覺得超棒的阿！可以任性做自己想做的音樂，演唱會常常爆滿」、「覺得滿好聽呀！」「只有我覺得好聽嗎 XD 」（編輯：許苡晴）