北京爆發第二波疫情！黃安微博曝「當地狀況」　台人看傻

新冠肺炎疫情持續在各國蔓延，而中國疫情已經趨緩一陣子，但近日北京先是爆出新增 6 例確診後，接下來幾天陸續爆發， 4 天就累積 106 例，當局立刻將疫情防控升到二級響應。而自稱「台獨剋星」的藝人黃安日前正好搭飛機前往北京，未料才剛落地，疫情就爆發，便在微博寫下心情寫照。
黃安提到，有個朋友，只是坐公車經過「新發地批發市場」，就被通知去做核酸測試，你看這科技！我也在下飛機的時候，被要求在微信上下載「京心相助」的小程序，詳細地填寫需要填寫的，配合政府做好防疫。
黃安也曬出不得進入小區的照片，並寫下「我家小區大門又被關閉了，沒問題，我不進去了，哈哈哈哈哈」，並嘲諷美國「美國防疫的力度及技術有這樣嗎？所以我要對北京這一波爆發的疫情控制深具信心。」
貼文一出，馬上被轉到 PTT 熱議，不少台灣網友回應「這什麼鴕鳥心態啊...」、「自己住的社區被封了，還在那邊裝開朗，這是不是鴕鳥心態是什麼」、「就好好待在北京啊，這麼喜歡那邊就不要躲回台灣」、「他說不定邊發文邊想辦法逃來台灣呢」、「只有我覺得他在強顏歡笑嗎？」、「真的傻眼的要死，那就待在那邊好好配合政府防疫」。（編輯：張嘉哲）
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