反骨男孩學棺材舞是歧視黑人？粉絲秒戳盲點：假高尚一堆

▲反骨男孩新片模仿棺材舞惹議。（圖／翻攝反骨男孩Youtube）

▲反骨男孩成員酷炫在IG發聲。（圖／翻攝酷炫IG）

知名 Youtuber 「反骨男孩」以惡搞、大膽的風格創作影片，吸引不少年輕族群朋友喜愛，而近日最新一支影片，則是模仿先前爆紅的「棺材舞」，但影片卻意外引起知名籃球員戴維斯注意，砲轟這根本是在「歧視黑人」。對此，就有網友討論「反骨真的有歧視黑人？」貼文引發熱議。據反骨男孩最新影片中，成員酷炫、孫生、培根三人要模仿「棺材舞」的裝扮，不僅如此，三人還將臉塗黑，力求完美複製「棺材舞」原貌，但影片一出引發網友痛批，認為這根本是「不僅歧視還不尊重黑人」；連知名籃球員戴維斯也在 IG 上痛批「對於這些人的無知和愚昧，他實在感到失望」。對此，就有網友在 PTT 貼文討論「今天下午在其他地方看到什麼，台灣黑人籃球球星說反骨男孩棺材舞歧視黑人，這個到底算不算歧視啦？很怪欸，啊人家臉書一面倒說歧視啊！PTT 又說沒有歧視，我被搞的很混亂好嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「我就請問，模仿女生是在歧視女生？」、「當然沒有啊，假高尚的人真的一堆」、「跟風仔也是很多，棺材舞本身就是黑人文化好嗎？模仿就叫歧視？」、「哇賽，那今年初爆紅的時候，一堆人在學怎不說台灣人都在歧視？」、「邏輯死亡，我模仿誰就歧視誰喔？」、「拜託，人家是非洲黑人，這是人家的文化好嗎」。而對於網友的批評，反骨男孩也在 IG 表示「裝見義勇為卻為了罵而罵的人真的滿多的呢」，顯見對於網友的留言相當不滿；而成員酷炫也在個人 IG 寫道「人常常單就眼前看到的事物做解讀，卻忘了思考，先入為主而下定論，於是雙重標準出現在這社會的每個角落，很多問題也得不到解套，我們的表達基本上無效，因為也沒人想聽，Who care後面要加 s 。」（編輯：張嘉哲）