「木須龍再厲害也贏不了花木蘭」　憲哥百字家書告白愛女

▲吳宗憲全文。（圖／吳宗憲臉書）

本土天王吳宗憲（憲哥）在藝界奉獻30多年，過去不僅一次透露想要退休，今（17日）上午他突然發長文對女兒Sandy（吳姍儒）喊話：「爸爸已經氣力放盡，想方設法要離開演藝圈，只是當一個平凡普通的父親...。」憲哥在臉書貼出和Sandy在月台等車的照片，寫下：「開往花蓮的普悠瑪…爸爸已經三、四天沒有睡覺，但是打開了話匣子…完全沒有戒心的；讓你（妳）也打開了心房，跟你（妳）聊天，真的是非常快樂的事情…那是一個，只有我們兩個人才能懂的世界…。」接著憲哥有感而發表示：「我一直覺得自己做得不夠好！我也經常安慰自己：我是有了妳之後；才開始學會當父親。」他憶起當年Sandy到西雅圖念書，與對方通越洋電話的往事，「你（妳）說的話不多，都是一些生活中的瑣事，也沒能聊得太多...但是；掛上電話之後，爸爸就爆哭了好久...我很希望你的生命就是平平淡淡健健康康，就是一個平凡的可愛的小女孩。」憲哥繼續對Sandy說：「我也很想讓你（妳）知道：爸爸已經氣力放盡，想方設法要離開演藝圈，只是當一個平凡普通的父親，但是；養家活口終究不容易，我幾乎是在淚水模糊視線的狀態下繼續做下去了…。」提到2016年和女兒踏上金鐘獎紅毯，憲哥心疼又驕傲，「我牽著你（妳）的手，人是往前走，心卻往後退...好想跟你（妳）說：天堂有路你（妳）不去，地獄無門闖進來！」後又感嘆：「DNA改不了...阿爹無大兒，木蘭無長兄，叫妳別來；但妳卻一個接一個獎，拼命的在我面前囂張的拿起來...你（妳）彷彿就宿命地要在這裡！」憲哥感性表示Sandy是他「第一份來自上帝的禮物」，「我怎麼想都想不到；竟然還會有這些額外的bonus...」，文末，憲哥感謝Sandy讓他理解到自己已經58歲，「木須龍再厲害也贏不了花木蘭，終究妳才是主角...爸爸要請你（妳）多包涵，雖然我盡力了，但是還是沒有做得很好...寶貝女鵝，88很愛妳！」（編輯：楊穎軒）