女星堅持來台圓夢　半年沒收入靠副業撐生活費

新加坡歌手魏妙如於今（17）日舉辦發片記者會，為了一圓音樂夢想，她特別搬來台灣定居，談起台灣的生活，她笑說已經很融入台灣，還會開始對發票。
在記者會上播放祝福VCR時，媽媽給予魏妙如打氣：「因為現在疫情的關係，希望你早點回來，祝你工作愉快，快樂就好。」魏妙如難掩情緒，當場落淚，事後受訪時她表示，因為華人家庭不會把愛掛嘴邊，「爸媽都是默默的關注，就像每次貼文，爸媽都會偷偷按讚。」所以在剛剛看到家人說了這麼多打氣的話很訝異，沒想過他們會這樣表達。
而已經半年沒跟家人見過面的魏妙如，笑說就算距離限制，也不忘在母親節給母親祝福，「我寫了一首歌寄給媽媽，而新加坡的父親節是6月的第二個星期天，所以特別寄了3隻螃蟹回家。」
除了歌手身分外，魏妙如在新加坡經營花店當副業，雖然受疫情影響有半年沒有歌唱收入，但靠著經營花店還是有部分生活費，不過她也坦言，因為疫情的關係，花店的收入少了五成以上。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。