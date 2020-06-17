米可白烈日下摔車昏倒　男星貼心背到醫院

▲這場戲在老街拍攝，米可白笑虧自己簡直是「石板烤肉」。（圖 / 台視提供）

▲曾子益貼心背米可白。（圖 / 台視提供）

八點檔《生生世世》米可白飾演力爭上游的助產士，獲師父方文琳幫助，得半工半讀完成學業，完成夢想。雖然辛苦但樂此不疲，不過卻忙到沒時間照顧自己。劇中米可白因身體虛弱昏倒摔車在路邊情況危急，幸好曾子益路過遇到，火速將人送到醫院。這場戲拍攝時氣溫高達攝氏34度、體感溫度更飆破40度，米可白和曾子益就頂著高溫在老街拍戲，米可白倒臥在人行道上，右臉頰貼在地上，笑虧自己簡直是「石板烤肉」，左臉也在烈陽下直接曝曬，米可白雖開玩笑說擔心等下拍完會變成「黑白郎君」，但敬業的她仍躺在原地等待拍攝不喊苦，曾子益自己也是滿頭大汗，但擔心強光直射米可白雙眼會不舒服，不忘體貼的伸手為米可白遮擋陽光。米可白和曾子益在劇中是從小一起長大的青梅竹馬，感情深厚自然不在話下，戲外兩人相處則是愛鬥嘴互虧。米可白透露，原本導演要求曾子益以新娘抱的方式抱起她，但曾子益堅持改用背的，米可白以為曾子益因為太瘦沒有力氣，還不斷叮嚀他要多吃一點。隨後她感動表示：「後來我才知道，原來子益是擔心我的脖子有舊傷，怕公主抱會讓脖子痛更嚴重，看在這麼貼心的份上，以後都不能說他是『軟腳蝦』。」難得收到米可白稱讚，曾子益一時間還有點不可置信，並不忘開玩笑說：「其實是因為門很窄，新娘抱的話我怕撞到她的頭，受傷情況會更嚴重。」