《愛的迫降》玄彬轉世長歪　「捲髮大暴肥」未婚妻也傻了

▲徐智慧（右）在《一起吃晚餐嗎》中演回「徐丹」，宋承憲則是她的北韓情人。（圖／愛奇藝台灣站）

▲高圭弼自認前世是利正赫。（圖／愛奇藝台灣站）

韓星徐智慧因飾演《愛的迫降》正赫（玄彬 飾）的未婚妻「徐丹」而知名度大漲，她在熱播新作《一起吃晚餐嗎》演回「徐丹」，被催眠夢到前世為北韓人，還在草原中等待正赫，同事也以為自己是玄彬，還唸出《迫降》台詞，巧妙致敬引起討論。徐智慧在《一起吃晚餐嗎》中飾演網路節目製作人禹道希，她為了尋找新題材，接受精神醫師催眠「前世回溯」，夢到自己站在北韓草原，等著穿著軍服的宋承憲走過來，他喊著她的名字「徐丹同志」，讓同事大笑：「原來妳的前世是北韓人。」另一位有出演《迫降》的高圭弼，這次在《晚餐》飾演節目製作人朴進圭，他跟著道希被催眠，學起玄彬在《迫降》中對著世理（孫藝真 飾）送他的番茄幼苗講了10個漂亮詞彙，隨後表示：「我的名字是利正赫，世理同志，我很想妳！」自認前世是玄彬的行為，讓現場同仁傻眼離去，場面爆笑。《一起吃晚餐嗎》巧妙致敬《愛的迫降》引起熱議之外，男女主角的感情線也有不小討論，宋承憲因跟徐智慧吃飯吃出感情，當女生決定斷絕「飯友」關係時，他才驚覺喜歡上對方，霸氣表示：「我人生中第一次鼓起這麼大的勇氣，我要說的是我喜歡妳，禹道希！」說完走向女方，觀眾雖然失望沒有「8集定律」的接吻，但開心見到2人關係更進一步。《一起吃晚餐嗎》每週一、二晚間8點半同步韓國在愛奇藝台灣站播出。