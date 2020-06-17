《無主之子》描述越南移工困境　黃鐙輝眼框含淚感同身受

▲演員孫綻（左起）、李又汝、黃鐙輝出席《無主之子》學術座談會。（圖 / 民視提供）

▲李又汝分享拍《無主之子》的點滴。（圖 / 民視提供）

▲孫綻開心《無主之子》這部戲可以替移工們發聲。（圖 / 民視提供）

改編自真實社會事件的金鐘好戲《無主之子》，劇中越南移工受不了雇主苛扣、歧視逃跑，又與台灣女子在無婚姻狀態生下沒有國籍的孩子。戲劇取材特別，引發迴響，連文化跟影劇學者都給予高度肯定，製作單位特別在昨天（16日）安排播映暨座談會，邀請劇中演員黃鐙輝、李又汝、孫綻與各藝術創作者分享拍戲的點滴。女主角李又汝表示這是真實社會案件改編，大家在看戲其中心裡會很沉重，但可以讓這種很強烈的狀態，可以啟發更多人來重視這個議題，而這樣的題材需要被重視。男主角黃鐙輝則表示在拍攝當下，看其他演員走本的時候，都已經眼眶含淚。他強調《無主之子》劇本是非常強大的，加上都是真實的事件發生，想到這些都是活生生的案例，當演員在角色裡，那個感動跟感同身受非常強烈。台灣目前有超過70萬移工，遍布各城鄉，不只南方澳事件，導演、編劇用更多現實案例，描繪出移工在台灣的寫實生活。演員孫綻認為，這些移工都是離鄉背井來台灣工作，所以應該多了解他們心境。他說以前對這個議題可說是無感，但接觸後才發現他們過得很辛苦。尤其全世界有很多這樣的移工，有一部片能為他們發聲很棒。《無主之子》以越南海上移工為主題 ，片段中在漁船上漁工對雇主發出的怒吼 ，題材反映社會底層，寫實刻劃引起共鳴，加上選材跟近來新移民時事結合，更讓不少影評人跟創作者震撼。《無主之子》於6月28日起，每週日晚間十點，共分成上中下三集，在民視播出。