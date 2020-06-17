宣布大事？玄彬「4國語言」喊話粉絲　手寫信內容曝光

37歲韓星玄彬出道17年，去年憑夯劇《愛的迫降》再攀事業巔峰，魅力風靡全球的他，礙於新冠肺炎疫情無法和粉絲見面，昨（16）男神透過一封手寫信透露近況，也對喜愛他的人喊話，令粉絲相當驚喜。
玄彬所屬的經紀公司「VAST 娛樂」PO出親筆信內容，「親愛的粉絲朋友們，大家好，我是玄彬，最近只能這樣相互問候，大家過得好嗎？」他透露自己正忙於新戲拍攝，並感謝粉絲的應援，「看到大家送到拍攝現場來的凉爽飲料和好吃的食物，經常想著大家不知投入了多少的精力和心意。」
接著，玄彬承諾會帶著大家的愛心，以滿滿的能量更加努力工作，「我不會忘記這樣的心意，一定會用更好的作品來報答大家。希望大家一定要保重身體，等到我們可以再次自由地相互問好的那天。」配文還附上中、英、日、韓版本的翻譯，誠意滿滿。（編輯：楊穎軒）
玄彬親筆信：
親愛的粉絲
大家好我是玄彬
會互相問候彼此的近日
大家過得好嗎？
我和往常一樣正在拍攝新的作品
大家送來拍攝現場的真誠與心意
苦惱了很久該如何表達我的感謝，因此就這樣拿起筆了（寫親筆信）
我一直牢牢記著
多虧大家給的愛與應援
讓我跟工作人員們都能更有動力地拍攝
真心地感謝
我不會忘記這些心意
也希望能以更好的作品報答大家
直到再次能自由地與大家問候的那天
希望大家健康
2020年6月的某日
玄彬