宣布大事？玄彬「4國語言」喊話粉絲　手寫信內容曝光

37歲韓星玄彬出道17年，去年憑夯劇《愛的迫降》再攀事業巔峰，魅力風靡全球的他，礙於新冠肺炎疫情無法和粉絲見面，昨（16）男神透過一封手寫信透露近況，也對喜愛他的人喊話，令粉絲相當驚喜。

玄彬所屬的經紀公司「VAST 娛樂」PO出親筆信內容，「親愛的粉絲朋友們，大家好，我是玄彬，最近只能這樣相互問候，大家過得好嗎？」他透露自己正忙於新戲拍攝，並感謝粉絲的應援，「

看到大家送到拍攝現場來的凉爽飲料和好吃的食物，經常想著大家不知投入了多少的精力和心意。」

接著，

玄彬

承諾會帶著大家的愛心，以滿滿的能量更加努力工作，「我不會忘記這樣的心意，一定會用更好的作品來報答大家。希望大家一定要保重身體，等到我們可以再次自由地相互問好的那天。」配文還附上中、英、日、韓版本的翻譯，誠意滿滿。（編輯：楊穎軒）

▲玄彬人氣沸騰。（圖／玄彬微博）

玄彬親筆信：

親愛的粉絲大家好我是玄彬會互相問候彼此的近日大家過得好嗎？我和往常一樣正在拍攝新的作品大家送來拍攝現場的真誠與心意苦惱了很久該如何表達我的感謝，因此就這樣拿起筆了（寫親筆信）我一直牢牢記著多虧大家給的愛與應援讓我跟工作人員們都能更有動力地拍攝真心地感謝我不會忘記這些心意也希望能以更好的作品報答大家直到再次能自由地與大家問候的那天希望大家健康2020年6月的某日玄彬