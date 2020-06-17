警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >娛樂

宣布大事？玄彬「4國語言」喊話粉絲　手寫信內容曝光

娛樂中心／綜合報導-2020-06-17 16:01:47
▲玄彬寫下親筆信。（圖／VAST 娛樂IG）
37歲韓星玄彬出道17年，去年憑夯劇《愛的迫降》再攀事業巔峰，魅力風靡全球的他，礙於新冠肺炎疫情無法和粉絲見面，昨（16）男神透過一封手寫信透露近況，也對喜愛他的人喊話，令粉絲相當驚喜。

玄彬所屬的經紀公司「VAST 娛樂」PO出親筆信內容，「親愛的粉絲朋友們，大家好，我是玄彬，最近只能這樣相互問候，大家過得好嗎？」他透露自己正忙於新戲拍攝，並感謝粉絲的應援，「看到大家送到拍攝現場來的凉爽飲料和好吃的食物，經常想著大家不知投入了多少的精力和心意。」

接著，玄彬承諾會帶著大家的愛心，以滿滿的能量更加努力工作，「我不會忘記這樣的心意，一定會用更好的作品來報答大家。希望大家一定要保重身體，等到我們可以再次自由地相互問好的那天。」配文還附上中、英、日、韓版本的翻譯，誠意滿滿。（編輯：楊穎軒）

▲玄彬是個「女友傻瓜」。（圖／玄彬微博）
▲玄彬人氣沸騰。（圖／玄彬微博）
玄彬親筆信：

親愛的粉絲

大家好我是玄彬

會互相問候彼此的近日

大家過得好嗎？

 

我和往常一樣正在拍攝新的作品

大家送來拍攝現場的真誠與心意

苦惱了很久該如何表達我的感謝，因此就這樣拿起筆了（寫親筆信）

 

我一直牢牢記著

多虧大家給的愛與應援

讓我跟工作人員們都能更有動力地拍攝

真心地感謝

 

我不會忘記這些心意

也希望能以更好的作品報答大家

直到再次能自由地與大家問候的那天

希望大家健康

 

2020年6月的某日

玄彬

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀